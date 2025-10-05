Pari tra Lilla e Psg: Ethan Mbappé risponde a Nuno Mendes. Cade il Lione di Fonseca

Settima giornata di campionato in Ligue 1 , con lo Strasburgo che si prende la scena, rifilando un rotondo 5-0 all' Angers . Pareggiano Monaco e Nizza , al pari di Le Havre e Rennes , mentre crolla clamorosamente il Lione di Fonseca , battuto tra le mura amiche dal Tolosa . Chiude il quadro il pareggio tra Lilla e Paris Saint-Germain. Succede tutto nel secondo tempo: al 66' Nuno Mendes sblocca la partita, nel finale arriva la rete del pareggio del fratello d'arte Ethan Mbappé . 1-1 il risultato finale, con Luis Enriqu e che torna in vetta alla classifica, ma solamente a +1 da Marsiglia, Strasburgo e Lione.

Ligue 1: ko in rimonta per il Lione di Fonseca, goleada dello Strasburgo

Seconda sconfitta in campionato per il Lione di Fonseca, che subisce la rimonta del Tolosa dopo essere andato in vantaggio con Fofana al 24'. Nel finale, però, succede di tutto: all'87' il pari di Emersonn, che poi firma la doppietta decisiva al sesto minuto di recupero. Tonfo clamoroso dell'OL, a pari punti con il Psg in vetta alla classifica prima di questo turno. Bene il Le Havre, che annulla un doppio svantaggio contro il Rennes: le reti di Embolo e Lepaul al 10' e al 29', per gli ospiti, pareggiate da Soumare e Ndiaye tra primo e secondo tempo. Finisce 2-2 anche tra Monaco e Nizza, con le doppiette di Diop e Ansu Fati che si prendono la scena al "Louis II". Lo Strasburgo, invece, si conferma la più grande sorpresa di questo avvio di campionato in Ligue 1, con un rotondo 5-0 all'Angers: dai due gol di Panichelli al tris di Ouattara, fino alla doppietta finale di Godo.