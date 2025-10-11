Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Giroud pronto all'addio al calcio: "Se il Lille sarà il mio ultimo club? Assolutamente, senza dubbio"

L'ex Milan sta vivendo una grande stagione fin qui al Lille, ma all'età di 39 anni si prepara al ritiro: "Mi sto concentrando su quest'anno, ma poi..."
2 min

Olivier Giroud, all'età di 39 anni appena compiuti, prepara il suo addio al calcio. In un'intervista a RMC Sport l'attaccante francese, tornato in Europa con il Lille senza aver perso il vizio del gol, ha parlato del suo futuro e anche della Nazionale.

Giroud sul futuro: "Lille il mio ultimo club. E la Nazionale..."

Giroud, ex Milan e fin qui decisivo per la sua nuova squadra, ha risposto così sul ritiro: "Mi sto concentrando su quest'anno, assicurandomi che vada bene, e faremo un bilancio alla fine. Il Lille sarà il mio ultimo club. Assolutamente, senza dubbio. Nazionale? Non ho la voglia di tornare, ho già ricevuto un bellissimo omaggio. Se mi chiamassero? Dovrebbe esserci davvero una grande emergenza (ride, ndr). Ora mancano cinque attaccanti e Deschamps non mi ha telefonato, segno che ha capito che la mia storia coi Bleus è finita. Ma se in una partita o in un raduno ci fosse bisogno di dare una mano, non è nel mio stile rifiutare una convocazione, anche se ho annunciato il mio ritiro dalla Francia. Per rendermi utile, potrei farlo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

