Ligue 1, De Zerbi vola in testa: il Marsiglia supera il Psg, Greenwood scatenato
La situazione al vertice della Ligue 1 si fa affollata, ma per ora è il Marsiglia di De Zerbi in testa davanti a tutti. L'OM domina sul Le Havre con un netto 6-2 con protagonista uno scatenato Greenwood: l'ex United firma un poker, di Vaz e Murillo le altre due reti. Il Marsiglia si porta così a quota 18 punti, davanti al Psg di Luis Enrique (a quota 17) che è stato fermato ieri dallo Strasburgo.
Marsiglia-Le Havre 5-1: statistiche e tabellino
Crolla il Lione di Fonseca
Fallisce il sorpasso sul Psg il Lione di Fonseca, battuto all'Allianz Riviera dal Nizza 3-2. La squadra di Fonseca era riuscita a pareggiare l'iniziale vantaggio di Bard con Sulc, poi Diop manda i suoi di nuovo avanti. Maitland-Niles sbaglia il rigore del possibile 2-2 al 53' e due minuti dopo l'OL affonda, subendo il tris da Boudaoui. Nel recupero va a segno ancora Sulc ma non basta. Il Lione si trova a quota 15 punti, un punto davanti al Monaco fermato dall'Angers sull'1-1.