Ligue 1, De Zerbi vola in testa: il Marsiglia supera il Psg, Greenwood scatenato

La situazione al vertice della Ligue 1 si fa affollata, ma per ora è il Marsiglia di De Zerbi in testa davanti a tutti. L'OM domina sul Le Havre con un netto 6-2 con protagonista uno scatenato Greenwood: l'ex United firma un poker, di Vaz e Murillo le altre due reti. Il Marsiglia si porta così a quota 18 punti, davanti al Psg di Luis Enrique (a quota 17) che è stato fermato ieri dallo Strasburgo.