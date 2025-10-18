Corriere dello Sport.it
sabato 18 ottobre 2025
Ligue 1, De Zerbi vola in testa: il Marsiglia supera il Psg, Greenwood scatenato© EPA

L'OM domina sul Le Havre e si porta a quota 18 punti, approfittando del passo falso dei parigini. Crolla il Lione di Fonseca, sconfitto dal Nizza
1 min
TagsLigue 1Marsigliade zerbi

La situazione al vertice della Ligue 1 si fa affollata, ma per ora è il Marsiglia di De Zerbi in testa davanti a tutti. L'OM domina sul Le Havre con un netto 6-2 con protagonista uno scatenato Greenwood: l'ex United firma un poker, di Vaz e Murillo le altre due reti. Il Marsiglia si porta così a quota 18 punti, davanti al Psg di Luis Enrique (a quota 17) che è stato fermato ieri dallo Strasburgo.

Marsiglia-Le Havre 5-1: statistiche e tabellino

Crolla il Lione di Fonseca

Fallisce il sorpasso sul Psg il Lione di Fonseca, battuto all'Allianz Riviera dal Nizza 3-2. La squadra di Fonseca era riuscita a pareggiare l'iniziale vantaggio di Bard con Sulc, poi Diop manda i suoi di nuovo avanti. Maitland-Niles sbaglia il rigore del possibile 2-2 al 53' e due minuti dopo l'OL affonda, subendo il tris da Boudaoui. Nel recupero va a segno ancora Sulc ma non basta. Il Lione si trova a quota 15 punti, un punto davanti al Monaco fermato dall'Angers sull'1-1.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

