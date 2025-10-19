Ligue 1: il Lens batte il Paris Fc e aggancia lo Strasburgo al terzo posto, vince il Lille di Giroud

Ligue 1: la classifica aggiornata

Il Lens batte il Paris Fc e aggancia lo Strasburgo al terzo posto

Successo del Lens sul Paris FC, che ha permesso alla squadra di Sage di scavalcare il Monaco e il Lione di Paulo Fonseca e di agganciare lo Strasburgo al terzo posto. Partita ricca di spunti, con l'ex udinese Thauvin che ha sbagliato un calcio di rigore per i padroni di casa (9'), passati comunque in vantaggio poco più tardi con Edouard (17'). La reazione ospite non si è fatta attendere e ha porta al pari di Lees-Melou (27'), che ha mandato le squadre al riposo sull'1-1. Nella ripresa il gol partita di Baidoo (colpo di testa vincente su cross di Thomasson al 67'), che vale al Lens la zona Champions.

Assist di Giroud e il Lille vince a Nantes, il Tolosa centra il bis

Successo prezioso anche per il Lille di Giroud sul campo del Nantes: è proprio l'ex attaccante del Milan a servire in avvio (8') ad Haraldsson l'assist per il vantaggio, poi all'89' la rete di Igamane che vale il 2-0 e consente alla squadra del tecnico Genesio di avvicinarsi alle posizioni di classifica che portano in Europa. Nel pomeriggio è arrivata la seconda vittoria di fila per il Tolosa, che in casa ha travolto (4-0) il Metz fanalino di coda. I gol di Magri (2') e Donnum su rigore (8') hanno indirizzato subito la gara, poi Sane ha lasciato i suoi in dieci prima del riposo (rosso al 45+2') e nella ripresa Gboho (76') e Cresswell (84') hanno così arrotondato il risultato.

Finiscono pari Lorient-Brest e Rennes-Auxerre

Pari tra le mura amiche invece per il Rennes contro l'Auxerre: Embolo (18') e Fofana (56') hanno permesso ai padroni di casa di ribaltare l'iniziale vantaggio ospite firmato da Danny Namas o (8'), ma ci ha pensato poi Sinayoko dal dischetto (72') a fissare il risultato sul 2-2. Spettacolare 3-3 fra Lorient e Brest in un match che ha visto i padroni di casa andare subito avanti con Le Bris (3'), poi il Brest pareggiare con Dina Ebimbe (34') ed effettuare il sorpasso grazie all'autogol di Makengo (44') ma a sua volta ripreso da Kouassi (55'). Infuocato il finale: Del Castillo dagli undici metri porta di nuovo in vantaggio gli ospiti 86') ma tre minuti dopo Soumano salva il Lorient dalla sconfitta.

