Hakimi trascina il Psg: vittoria contro il Brest

La nona giornata della Ligue 1 prosegue con la vittoria del Paris Saint-Germain: 3-0 per la squadra di Luis Enrique nella sfida in trasferta contro il Brest. Dopo una prima fase dove i padroni di casa hanno fatto la partita, i parigini crescono e trovano la rete del vantaggio con Hakimi. L'ex Inter sfrutta bene il filtrante di Vitinha e non sbaglia da dentro l'area. Prima della fine del primo tempo, lo stesso Hakimi firma anche la rete del raddoppio, stavolta mettendola sotto la traversa.