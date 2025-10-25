Hakimi trascina il Psg: vittoria contro il Brest
La nona giornata della Ligue 1 prosegue con la vittoria del Paris Saint-Germain: 3-0 per la squadra di Luis Enrique nella sfida in trasferta contro il Brest. Dopo una prima fase dove i padroni di casa hanno fatto la partita, i parigini crescono e trovano la rete del vantaggio con Hakimi. L'ex Inter sfrutta bene il filtrante di Vitinha e non sbaglia da dentro l'area. Prima della fine del primo tempo, lo stesso Hakimi firma anche la rete del raddoppio, stavolta mettendola sotto la traversa.
Doppietta di Hakimi in Brest Psg: festeggia Luis Enrique
Psg che però non riesce a chiudere la partita, fino al gol di Doué arrivato al 96', in pieno recupero. L'esterno francese sfrutta l'assist di Zaire-Emery e chiude nel migliore dei modi il contropiede finale. Parigini che dunque tornano in testa alla classifica del campionato francese, in attesa però della partita del Marsiglia di De Zerbi, che scenderà in campo alle 21:05 contro il Lens. In caso di vittoria, l'italiano potrà rimanere in vetta per un'altra giornata di campionato. In campo alle 19 anche Monaco-Tolosa.