lunedì 27 ottobre 2025
Ligue 1, il Lione vince allo scadere e aggancia il Marsiglia

La squadra di Fonseca ribalta il risultato con lo Strasburgo e raggiunge De Zerbi al terzo posto. Goleada del Lille
2 min
TagsLigue 1Fonsecade zerbi

Non solo la sconfitta e il doppio sorpasso subito da Lens e Psg, il Marsiglia di De Zerbi chiude un weekend da incubo, incassando anche l'aggancio al terzo posto da parte del Lione. La squadra di Fonseca chiude la 9ª giornata di Ligue 1 vincendo in rimonta e allo scadere la sfida con lo Strasburgo, che si era portato in vantaggio nel primo tempo grazie all'ottavo gol stagionale dell'argentino Panichelli. L'Olympique reagisce, trova il pari grazie a un'utorete di Doukuré, che più tardi si farà espellere, fallisce un rigore con Tolisso, ma merita il gol vittoria, che arriva in pieno recupero con Alfonso Moreira.

Lione-Strasburgo 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

Lille a valanga, colpo Nizza

La domenica del campionato transalpino si era invece aperta con la goleada del Lille, che ha travolto per 6-1 il Metz, mentre nel pomeriggio sono arrivati i successi di Nizza e Le Havre, in casa rispettivamente di Rennes ed Auxerre, e dell'Angers, che regola il Lorient.

Lille-Metz 6-1: cronaca, tabellino e statistiche

Angers-Lorient 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Auxerre-Le Havre 0-1: cronaca, tabellino e statistiche

Rennes-Nizza 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ligue 1, tutti i risultatiLigue 1, la classifica