Ligue 1, il Lione vince allo scadere e aggancia il Marsiglia

Non solo la sconfitta e il doppio sorpasso subito da Lens e Psg, il Marsiglia di De Zerbi chiude un weekend da incubo, incassando anche l'aggancio al terzo posto da parte del Lione. La squadra di Fonseca chiude la 9ª giornata di Ligue 1 vincendo in rimonta e allo scadere la sfida con lo Strasburgo, che si era portato in vantaggio nel primo tempo grazie all'ottavo gol stagionale dell'argentino Panichelli. L'Olympique reagisce, trova il pari grazie a un'utorete di Doukuré, che più tardi si farà espellere, fallisce un rigore con Tolisso, ma merita il gol vittoria, che arriva in pieno recupero con Alfonso Moreira.