Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 29 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ligue 1, frenata Psg: 1-1 sul campo del Lorient e infortunio per Doué. Cadono Lens e Lille

I parigini di Luis Enrique rimontati ma non ne approfitta la squadra di Sage (ko a Metz), mentre quella di Genesio perde a Nizza: tutti i dettagli
4 min
TagsLigue 1psgMarsiglia

ROMA - Tutte le 18 squadre di Ligue 1 in campo oggi (29 ottobre) nelle nove partite del turno infrasettimanale valido per la 10ª giornata del campionato francese.

Ligue 1: la classifica aggiornata

Frenata Psg: solo un pari sul campo del Lorient, infortuynio per Doué

Dopo la vittoria sul campo del Brest il Paris Saint-Germain frena su quello del Lorient, terzultimo in classifica capace di strappare un punto contro i campioni di Francia e d'Europa (tre pari nelle ultime quattro partite di campionato). La squadra di Luis Enrique non va oltre l'1-1: al vantaggio dei parigini firmato da Nuno Mendes (49') risponde subito Nuno Mendes (51'). A rendere ancora più amara la serata per i parigini l'infortunio di Doué, che si è fermato dopo uno scatto ed è uscito al 63' toccandosi la coscia destra.

Lorient-Paris Saint-Germain 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Lens ko a Metz, il Lille cade a Nizza

Della frenata del Psg non ne approfitta il Lens di Sage, battuto 2-0 a sorpresa dal Metz ultimo in classifica (solo due punti in nove giornate prima di oggi): decisiva per i padroni di casa una doppietta di Hein che poi si fa espellere nel recupero. Cade anche il Lille di Genesio (dentro solo nel finale l'ex attaccante milanista Giroud), sconfitto 2-0 sul campo del Nizza: a segno Diop su rigore e Jansson. È invece Sangante al 73' a firmare il successo del Le Havre sul Brest (1-0).

Metz-Lens 2-0: cronaca, statistiche e tabellino

Le Havre-Brest 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

Nizza Lille 2-0: cronaca, statistiche e tabellino

Il Marsiglia ospita l'Angers, il Lione di Fonseca fa visita al Paris Fc

A chiudere il programma le altre cinque gare serali, con occhi puntati sul Marsiglia di Roberto De Zerbi che ospita l'Angers al Velodrome e sul Lione di Paulo Fonseca, ex tecnico di Roma e Milan che con la sua squadra farà invece visita al Paris Fc, mentre il Monaco sarà si scena a Nantes.

Marsiglia-Angers (ore 21:05): segui la diretta

Paris Fc-Lione (ore 21:05): segui la diretta

Nantes-Monaco (ore 21:05): segui la diretta

Strasburgo-Auxerre (ore 21:05): segui la diretta

Tolosa-Rennes (ore 21:05): segui la diretta

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

Da non perdere

Ligue 1: la classificaRisultati, tabellini e calendario