Frenata Psg: solo un pari sul campo del Lorient, infortuynio per Doué

Dopo la vittoria sul campo del Brest il Paris Saint-Germain frena su quello del Lorient, terzultimo in classifica capace di strappare un punto contro i campioni di Francia e d'Europa (tre pari nelle ultime quattro partite di campionato). La squadra di Luis Enrique non va oltre l'1-1: al vantaggio dei parigini firmato da Nuno Mendes (49') risponde subito Nuno Mendes (51'). A rendere ancora più amara la serata per i parigini l'infortunio di Doué, che si è fermato dopo uno scatto ed è uscito al 63' toccandosi la coscia destra.

Lens ko a Metz, il Lille cade a Nizza

Della frenata del Psg non ne approfitta il Lens di Sage, battuto 2-0 a sorpresa dal Metz ultimo in classifica (solo due punti in nove giornate prima di oggi): decisiva per i padroni di casa una doppietta di Hein che poi si fa espellere nel recupero. Cade anche il Lille di Genesio (dentro solo nel finale l'ex attaccante milanista Giroud), sconfitto 2-0 sul campo del Nizza: a segno Diop su rigore e Jansson. È invece Sangante al 73' a firmare il successo del Le Havre sul Brest (1-0).

Il Marsiglia ospita l'Angers, il Lione di Fonseca fa visita al Paris Fc

A chiudere il programma le altre cinque gare serali, con occhi puntati sul Marsiglia di Roberto De Zerbi che ospita l'Angers al Velodrome e sul Lione di Paulo Fonseca, ex tecnico di Roma e Milan che con la sua squadra farà invece visita al Paris Fc, mentre il Monaco sarà si scena a Nantes.

