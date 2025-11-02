Ligue 1: Lepaul firma la vittoria del Rennes, il Lione paga l'espulsione di Hateboer

Ligue 1: tripletta di Lepaul, vincono Rennes e Lens. Fermato il Lione

Nel pomeriggio odierno, il Rennes rifila un poker allo Strasburgo, grazie alla tripletta di Lepaul, assoluto protagonista dinanzi al proprio pubblico. Si unisce alla festa anche Meite, mentre Nanasi può solo siglare il classico "gol della bandiera" per gli ospiti. Tris del Lens contro il Lorient: il vantaggio in avvio targato Edouard, poi le reti di Said e Baidoo nella ripresa. Al Lilla, invece, basta il gol di Correia nel recupero del primo tempo. Angers ko in trasferta. Pareggio a reti bianche tra Tolosa e Le Havre, mentre c'è da registrare la vittoria esterna del Metz sul campo del Nantes, piegato nel finale da Abuashvili e Diallo. Finisce a reti bianche tra Brest e Lione, nonostante una partita giocata in inferiorità numerica dall'Olympique, ridotto in dieci uomini dall'espulsione di Hans Hateboer al 7' del primo tempo. I padroni di casa non riescono a concretizzare le occasioni create e sono costretti ad accontentarsi di un pari.