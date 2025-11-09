Joao Neves all'ultimo respiro: il Psg torna in vetta in Ligue 1

Psg, vittoria al cardiopalma

Quando la gara sembrava proiettata verso il 2-2, Joao Neves ha regalato tre punti fondamentali in campionato al Paris Saint Germain, che al quinto minuto di recupero ha realizzato il gol decisivo contro il Lione di Fonseca. Due volte in vantaggio, prima con Zaire Emery, poi con Kvaratshelia, il Psg era sempre stato raggiunto, prima da Moreira poi da Maitland-Niles. Due minuti prima del gol di Neves era arrivata l'espulsione, tra le fila del Lione, di Tagliafico.

Vola lo Strasburgo. Metz, vittoria fondamentale

Vola lo Strasburgo. La squadra di Rosenoir grazie a due reti di Emegha sale a quota 22 punti in classifica al quarto posto, battendo il Lille di Giroud nello scontro diretto, con gli avversari che rimangono a 20. Perde, in rimonta, anche il Nizza. In trasferta i rossoneri perdono per 2-1 contro il Metz: Hein e Diallo ribaltano la rete iniziale di Cho. Vittoria importante per i padroni di casa, che con 11 punti escono dalla zona retrocessione. Un autogol di Akpa e la rete di Peter permettono all'Angers di battere l'Auxerre fanalino di coda. Pareggiano per 1-1 Tolosa e Lorient.