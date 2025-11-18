Corriere dello Sport.it
martedì 18 novembre 2025
Mistero Pogba: torna ad allenarsi con il gruppo, ma l'infortunio... E in Champions lo aspetta la Juve© LAPRESSE

Mistero Pogba: torna ad allenarsi con il gruppo, ma l'infortunio... E in Champions lo aspetta la Juve

Il francese del Monaco di nuovo in campo con i compagni, nel 2026 la sfida di Champions contro la sua ex Juve. Il tecnico resta cauto: "Aspettiamo e vediamo cosa succede". Per il momento nemmeno un minuto tra Ligue 1 e Champions
3 min

Un rientro atteso due anni e che per qualcuno già nel prossimo week end potrebbe essere celebrato. E guardando avanti suggellato dalla sfida il prossimo anno la sua ex squadra, la Juventus, in Champions League. A riaccendere le speranze di rivedere in campo Paul Pogba è Sebastien Pocognoli, il suo attuale allenatore al Monaco, club a cui il francese si è legato con un contratto fino a giugno 2027. Un moderato ottimismo dettato dal ritorno all'allenamento di gruppo dell'ex nazionale transalpino che si metterebbe alle spalle anni da incubo tra infortuni e squalifiche doping.

Come sta Pogba e quando può giocare nel Monaco

Le condizioni di Pogba restano così un argomento cruciale in casa Monaco e Pocognoli, nonostante abbia invitato tutti alla massima prudenza ha aperto alla possibilità di riavere presto a disposizione il giocatore sul quale la sua squadra punta moltissimo: "Rispondere spesso su un singolo giocatore non è nella mia filosofia - ha ammesso l'allenatore della squadra monegasca - ma Paul ha uno status particolare, è normale parlarne". L'ex centrocampista della Juventus che sarà uno delle prossime avversarie in Champions del Monaco (il 28 gennaio) si è rivisto con il gruppo. "Lo spero ma - ricorda Pocognoli - l'ultima volta che l'ho detto si è fatto male di nuovo alla caviglia. Non farò previsioni. Tornerà quando sarà il momento. Quando è in campo vedo un uomo felice, concentrato sul rientro al massimo livello. Il mio ruolo è aiutarlo insieme allo staff. Solo rivederlo sorridere in campo sarebbe fantastico".

Pocognoli ha poi sottolineato l'importanza del ritorno in campo dell'ex United per il Monaco: "Giocatori come Paul devono trasmettere qualcosa: al club, ai giovani, ai tifosi. Se sfruttata bene, la sua aura può fare la differenza". Una volta scontata la squalifica per doping ridotta da 4 anni a 18 mesi (nel 2023 quando indossava la maglia della Juventus era stato trovato positivo al Dhea, ormone steorideo) il campione del mondo 2018 si è accordato con il Monaco per il quale però non ha ancora mai giocato in Ligue 1 o in Champions perché alla fine sempre infortunato.

