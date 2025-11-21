Pogba, la luce in fondo al tunnel: l'ex Juve convocato dal Monaco, può esordire in Ligue 1

Pogba convocato dal Monaco per la sfida a Rennes

Pogba è entrato a far parte del club del Principato la scorsa estate, dopo che la sua squalifica è stata ridotta a 18 mesi dal Tribunale Arbitrale dello Sport (Cas). "Per Paul, c'è un'altra seduta oggi, poi faremo le nostre valutazioni - aveva detto il tecnico dei monegaschi Sebastien Pocognoli prima di sciogliere i dubbi e inserire Pogba nella lista dei convocati -. Ha potuto mettersi alla prova in condizioni di partita reali. Abbiamo avuto un po' più di tempo durante questa pausa per lavorare su diversi aspetti tattici e schemi di gioco. Ha partecipato, il che è un buon segnale".

L'ultima apparizione con la Juve, ora può esordire in Ligue 1

L'ultima apparizione in un match vero del francese risale a settembre 2023, quando giocò con la Juventus contro l'Empoli. Pogba era stato fermato provvisoriamente per quattro anni dopo essere risultato positivo al deidroepiandrosterone (DHEA) nel febbraio 2024, a seguito di un test antidoping risalente all'agosto 2023. Allora sostenne che si trattava di un errore e che gli era stato somministrato un integratore senza sapere che conteneva una sostanza proibita. È stato autorizzato a tornare a giocare a marzo in seguito alla decisione di ridurre la sua squalifica e, se dovesse essere impiegato, farebbe la sua prima apparizione in Ligue1. Dopo l'esperienza nelle giovanili del Le Havre, era infatti passato al Manchester United e quindi alla Juventus, e in Francia ha giocato solo per la nazionale. "Paul non ha perso la sua visione e la sua tecnica. Bisogna inserirle nel contesto di una partita", ha sottolineato Pocognoli.