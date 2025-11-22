Ligue 1: la classifica aggiornata

Riecco Pogba: esordio in Ligue 1 con il Monaco, travolto a Rennes

Il centrocampista campione del mondo con la Francia nel 2018, che si è ormai messo alle spalle la lunga squalifica per doping e dopo gli ultimi infortuni è tornato finalmente a disposizione del Monaco, ha trovato spazio nel finale del match perso 4-1 dalla squadra di Sebastien Pocognoli sul campo del Rennes. Pogba è entrato all'85', quando il Monaco era sotto 4-0 e in inferiorità numerica (al 66' rosso per l'altro ex juventino Zakaria). Dopo il suo ingresso in campo (tra gli applausi di tutto il 'Roazhon Park') per gli ospiti è arrivato il gol della bandiera firmato da Biereth (90+5'), mentre in precedenza erano andati a segno Ait Boudlal (20'), Camara (48'), Embolo (73') e Blas su rigore (83') per i padroni di casa, che si portano momentaneamente in zona Europa (a +1 sullo stesso Monaco e sul Lilla e sul Lione, che devono però ancora scendere in campo).

Tris al Le Havre e vetta ritrovata per il Psg

In campo oggi anche il Psg, chiamato nel posticipo serale del 'Parco dei Principi' contro il Le Havre a rispondere al Marsiglia (vittorioso ieri a Nizza) ed effettuare il controsorpasso in vetta ai danni della squadra di Roberto De Zerbi. E senza gli infortunati Hakimi, Dembélé e Doué la squadra di Luis Enrique ha compiuto la propria missione: 3-0 firmato da Lee Kang-In (29'), Neves (65') e Barcola (87') per i parigini (dentro nella ripresa gli ex napoletani Kvaratskhelia e Fabian Ruiz), che si riprendono così il primo posto in classifica.

Il Lens piega lo Strasburgo e riaggancia il Marsiglia

Al Lens del tecnico Pierre Sage e dell'ex udinese Thauvin (titolare e sostituito dopo 75') basta un gol di Ganiou (69') per piegare lo Strasburgo (1-0) e - con la terza vittoria di fila - riagganciare il Marsiglia a quota 28 punti in classifica (a -2 dalla vetta occupata dal Psg). Nel finale un cartellino rosso per parte: espulsi Barco (77') tra gli ospiti e Guilavogui (90+5') tra i padroni di casa.

