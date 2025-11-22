Corriere dello Sport.it
sabato 22 novembre 2025
Pogba è tornato: esordio in Ligue 1 con il Monaco, travolto a Rennes. Il Psg torna in vetta

L'ex Juve in campo a più di due anni dall'ultima apparizione. Tris al Le Havre per i parigini e controsorpasso al Marsiglia, agganciato dal Lens (1-0 allo Strasburgo)
4 min
TagsLigue 1Pogbapsg

ROMA - Match con i palio punti pesantissimi per l'alta classifica quelli della 13ª giornata di Ligue 1 in programma oggi (22 novembre), in cui a prendersi la scena è stato però Paul Pogba che, a 32 anni, ha fatto il suo esordio nel campionato francese tornando in campo a più di due anni dall'ultima apparizione (nel settembre 2023, in maglia Juve contro l'Empoli).

Ligue 1: la classifica aggiornata

Riecco Pogba: esordio in Ligue 1 con il Monaco, travolto a Rennes

Il centrocampista campione del mondo con la Francia nel 2018, che si è ormai messo alle spalle la lunga squalifica per doping e dopo gli ultimi infortuni è tornato finalmente a disposizione del Monaco, ha trovato spazio nel finale del match perso 4-1 dalla squadra di Sebastien Pocognoli sul campo del Rennes. Pogba è entrato all'85', quando il Monaco era sotto 4-0 e in inferiorità numerica (al 66' rosso per l'altro ex juventino Zakaria). Dopo il suo ingresso in campo (tra gli applausi di tutto il 'Roazhon Park') per gli ospiti è arrivato il gol della bandiera firmato da Biereth (90+5'), mentre in precedenza erano andati a segno Ait Boudlal (20'), Camara (48'), Embolo (73') e Blas su rigore (83') per i padroni di casa, che si portano momentaneamente in zona Europa (a +1 sullo stesso Monaco e sul Lilla e sul Lione, che devono però ancora scendere in campo).

Rennes-Monaco 4-1: cronaca, statistiche e tabellino

Tris al Le Havre e vetta ritrovata per il Psg

In campo oggi anche il Psg, chiamato nel posticipo serale del 'Parco dei Principi' contro il Le Havre a rispondere al Marsiglia (vittorioso ieri a Nizza) ed effettuare il controsorpasso in vetta ai danni della squadra di Roberto De Zerbi. E senza gli infortunati Hakimi, Dembélé e Doué la squadra di Luis Enrique ha compiuto la propria missione: 3-0 firmato da Lee Kang-In (29'), Neves (65') e Barcola (87') per i parigini (dentro nella ripresa gli ex napoletani Kvaratskhelia e Fabian Ruiz), che si riprendono così il primo posto in classifica.

Psg-Le Havre 3-0: cronaca, statistiche e tabellino

Il Lens piega lo Strasburgo e riaggancia il Marsiglia

Al Lens del tecnico Pierre Sage e dell'ex udinese Thauvin (titolare e sostituito dopo 75') basta un gol di Ganiou (69') per piegare lo Strasburgo (1-0) e - con la terza vittoria di fila - riagganciare il Marsiglia a quota 28 punti in classifica (a -2 dalla vetta occupata dal Psg). Nel finale un cartellino rosso per parte: espulsi Barco (77') tra gli ospiti e Guilavogui (90+5') tra i padroni di casa.

Lens-Strasburgo 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

Ligue 1: risultati, tabellini e calendario

Ligue 1: la classifica

