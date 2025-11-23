Ligue 1: stecca il Lione, vince il Brest. Giroud ancora decisivo per il Lille

Ligue 1: stecca il Lione, vince il Brest. Giroud decisivo con una doppietta

Nel primo match della domenica, Auxerre e Olympique Lione non vanno oltre lo 0-0, con i padroni di casa che sbagliano un calcio di rigore con Sinayoko al 25'. Ricca di emozioni, invece, la sfida tra Brest e Metz, con botta e risposta in avvio: Mboup prima, Tsitaishvili poi. Nella ripresa, arriva il vantaggio biancorosso con Doumbia al 48', pareggiato al minuto 79 dall'autorete di Coulibaly. Nel finale, però, succede di tutto: al 95', Del Castillo fallisce clamorosamente un penalty, ma ha una nuova chance dal dischetto e al decimo minuto di recupero non sbaglia, regalando tre punti di platino al Brest. Finisce 1-1 tra Nantes e Lorient, con Awaziem croce e delizia dei gialloverdi: autogol al tramonto della prima frazione e poi gol del definitivo pareggio al 91'. Angers corsaro sul campo del Tolosa grazie alla rete di Belkhdim. Nel posticipo domenicale, trova ancora la via della rete Olivier Giroud, che consente al Lille di pareggiare i conti prima dell'intervallo, dopo il vantaggio del Paris FC firmato da Geubbels in apertura. Nel secondo tempo, il fallo di Vincent Marchetti spinge il direttore di gara ad assegnare un calcio di rigore in favore dei padroni di casa, che non sbagliano con l'ex centravanti del Milan. Doppietta per lui. Il Paris si scioglie come neve al sole e incassa anche il 3-1 di Mandi. Nel finale, non basta la rete di Doucet, resa vana anche dal gol del definitivo 4-2 di Broholm dagli 11 metri.