sabato 29 novembre 2025
Ligue 1, Psg ko contro il Monaco: occasionissima per De Zerbi

Ligue 1, Psg ko contro il Monaco: occasionissima per De Zerbi

Nel primo match del sabato della 14ª giornata, la squadra d Luis Enrique cade nel Principato: Marsiglia che battendo il Tolosa può volare in testa alla classifica
2 min
Il primo match del sabato della 14ª giornata di Ligue 1 crea un potenziale terremoto in vetta alla classifica del campionato francese. Il Psg di Luis Enrique, infatti, cade nel big-match del Louis II con il Monaco e rischia di perdere il primo posto, finendo a portata di sorpasso da parte del Marsiglia di De Zerbi, questa sera impegnato con il Tolosa, e del Lens, che domani affronterà l'Angers.

Ligue 1, la classifica

Minamino decide la classica transalpina

Impresa del Monaco, che nell'anticipo del sabato del turno di Ligue 1, si impone di misura sul Psg, agganciando momentaneamente il Lilla al quinto posto e riaprendo indirettamente la corsa in vetta. A decidere la classica transalpina è la rete di Minamino al 68', un vantaggio difeso con le unghie e con i denti dalla squadra di Pocognoli, nonostante l'espulsione di Kehr all'80'.

Monaco-Psg 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Solo un pari tra Paris e Auxerre

L'altra partita del sabato pomeriggio si chiude con un 1-1 tra Paris e Auxerre. Al rigore trasformato da Kebbal risponde Diomandé, con un punto a testa per le due squadre che tiene il Paris nella metà della classifica e l'Auxerre come fanalino di coda della Ligue 1.

Paris-Auxerre 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

