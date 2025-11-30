Corriere dello Sport.it
domenica 30 novembre 2025
Ligue 1, il Lione strapazza il Nantes. Tre punti in dieci per il Lille© APS

Ligue 1, il Lione strapazza il Nantes. Tre punti in dieci per il Lille

I risultati della domenica del campionato francese
2 min

Nella domenica della quattordicesima giornata di Ligue 1, il Lione strapazza 3-0 il Nantes, rimasto in inferiorità numerica nel primo tempo per il rosso ricevuto da Mwanga. Le reti, infatti, arrivano tutte nella ripresa con Vinicius (51') e la doppietta di Satriano (70',77').

Ligue 1, i risultati della domenica

Vittoria esterna e in rimonta per il Brest, invece, sullo Strasburgo: i padroni di casa passano in vantaggio con Amo-Ameyaw (11'), ma si fanno recuperare da Del Castillo (55') e Magnetti (82') per l'1-2 definitivo. Stesso risultato per il Lens, che vince contro l'Angers grazie alla doppietta dell'ex Udinese Thauvin (45', 74').

Vince anche il Lorient

Tre punti pesanti in trasferta anche per il Lille che, in dieci dal 51' per l'espulsione di Bouaddi, batte di misura il Le Havre (88') con un gol di Igamane (88'). Infine, il Lorient si impone 3-1 sul Nizza: dopo l'autogol di Ebong (12'), arrivano le marcature di Abergel (31') e Soumano (45', 53').

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

