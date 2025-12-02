Ligue 1, il Lens torna a guardare tutti dall’alto: Thauvin simbolo di una rinascita inattesa

LENS (Francia) - Agosto 2004, più di ventuno anni fa. L'ultima volta che il Lens aveva guardato tutti dall’alto, in solitaria, nella Ligue 1. I Sang et Or si sono ripresi la vetta approfittando dello scivolone del Psg contro il Monaco e del pari del Marsiglia con il Tolosa. Decisiva la vittoria per 2-1 ad Angers, firmata dalla doppietta di Florian Thauvin. L'ex Udinese, accolto da eroe in estate e a cui è stata affidata la maglia numero 10, è il volto simbolo di una rinascita che passa anche dalle idee del tecnico, Pierre Sage, arrivato tra lo scetticismo generale dopo l'esperienza al Lione. Pragmatico, diretto: ha dato identità immediata a una squadra costretta ancora una volta a ricostruire. «Essere lassù è bello, ma possiamo fare ancora meglio», ha detto dopo la vittoria ad Angers tenendo alta l'asticella. «È bello, fa piacere ed è normale essere felici», ha aggiunto Thauvin, fotografando l'umore dello spogliatoio guidato dal carisma del campione del Mondo 2018 che recentemente ha pure ritrovato la nazionale e sogna un posto in America nella spedizione di Deschamps.