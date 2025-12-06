Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 6 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Ligue 1: Kvaratskhelia trascina il Psg con una doppietta, il Lens di Thauvin resta primo

I risultati delle sfide valide per la 15esima giornata del massimo campionato francese: Nantes, Strasburgo e Rennes ko
2 min
TagsLigue 1psgRennes

Florian Thauvin trascina ancora il Lens nel sabato dedicato alla 15esima giornata della Ligue 1, contribuendo con un gol alla vittoria esterna sul campo del Nantes. Successo di misura per il Tolosa, che conquista tre punti importanti in chiave salvezza contro lo Strasburgo. Bene anche il Psg di Luis Enrique, che non sbaglia nel match con il Rennes. Super prestazione dell'ex Napoli Kvaratskhelia.

Ligue 1: il Psg vince con un super Kvaratskhelia, il Lens di Thauvin resta primo

Il Lens, autentica sorpresa di questa Ligue 1, consolida il primato in classifica, battendo 2-1 il Nantes grazie alle reti di Thauvin e Said, che rendono vano il gol del momentaneo pareggio di El Arabi. Al Tolosa, invece, basta la marcatura di Emersonn per avere la meglio sullo Strasburgo. Il Psg fa il suo contro il Rennes, andando a segno con Khvicha Kvaratskhelia (doppietta), MayuluMbaye e Gonçalo Ramos. 5-0 il risultato finale, con gli ospiti che chiudono in dieci uomini per l'espulsione di Jacquet per somma di ammonizioni.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

