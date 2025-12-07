Ligue 1, Fonseca torna in panchina ma il suo Lione perde contro il Lorient
Nella domenica del campionato francese, quindicesima giornata, si rivede sulla panchina del Lione Paulo Fonseca: il tecnico portoghese aveva infatti ricevuto una squalifica di nove mesi in Ligue 1. La sua squadra, rimasta in dieci per la doppia ammonizione di Maitland-Niles (42'), esce sconfitta per 1-0 nell gara contro il Lorient.
Ligue 1, vincono Angers e Auxerre
Anche il Nizza, rimasto in dieci per l'espulsione di Lochet (53'), perde contro l'Angers: decisivo il gol nel primo tempo di Belkhdim (33'). Vince 3-1, invece, l'Auxerre contro il Metz: per i padroni di casa a segno Sinayoko (36'), El Azzouzi (39') e Danois (89'). Pareggio senza reti, infine, tra Le Havre e Paris FC.