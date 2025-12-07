Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 7 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Ligue 1, Fonseca torna in panchina ma il suo Lione perde contro il Lorient© EPA

Ligue 1, Fonseca torna in panchina ma il suo Lione perde contro il Lorient

I risultati della domenica del campionato francese, arrivato alla quindicesima giornata
1 min
TagsLigue 1

Nella domenica del campionato francese, quindicesima giornata, si rivede sulla panchina del Lione Paulo Fonseca: il tecnico portoghese aveva infatti ricevuto una squalifica di nove mesi in Ligue 1. La sua squadra, rimasta in dieci per la doppia ammonizione di Maitland-Niles (42'), esce sconfitta per 1-0 nell gara contro il Lorient.

Ligue 1, vincono Angers e Auxerre

Anche il Nizza, rimasto in dieci per l'espulsione di Lochet (53'), perde contro l'Angers: decisivo il gol nel primo tempo di Belkhdim (33'). Vince 3-1, invece, l'Auxerre contro il Metz:  per i padroni di casa a segno Sinayoko (36'), El Azzouzi (39') e Danois (89'). Pareggio senza reti, infine, tra Le Havre e Paris FC.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

Lorient-Lione

