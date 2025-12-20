Coppa di Francia, Psg ai sedicesimi di finale sul velluto

Doué, Dembelé e doppio Ramos per Luis Enrique

Nei match giocati alle 15, spicca la goleada del Lorient, che ne segna addirittura sette. A passare il turno sono anche il Lille, di misura sul Lusitanos, il Troyes, 3-1 al Marcq en Baroeul, lo Chantilly, il Metz ed il Bayeux. In quelli delle 18, poker per il Sochaux, tris per il Paris FC e successi di misura per Tolosa, Nancy, Bastia ed Istres. In serata, poi, il largo successo del Psg, che vince 4-0 sul campo del Fontenay, con le reti di Doué e Dembelé nel primo tempo e la doppietta di Ramos nella ripresa.