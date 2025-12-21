Coppa di Francia, goleada Marsiglia con sei marcatori diversi
Tutto facile per il Marsiglia in Coppa di Francia, la squadra di De Zerbi si qualifica ai sedicesimi con una comoda goleada. Passano il turno anche Monaco, Nizza, Nantes, Strasburgo e il Lione di Fonseca.
Marsiglia show, segnano tutti
Contro il modesto Bourg en Bresse, diverte e si diverte l'Olympique Marsiglia, che si impone con un rotondo 6-0. Curioso il tabellino, che vede andare a segno sei giocatori differenti, a testimonianza del calcio totale professato da De Zerbi: nel primo tempo una sola rete, quella di Balerdi, che sblocca il risultato dopo pochi minuti, nella ripresa arrivano le marcature di Greenwood, Hojbjerg, Paixao, Nadir e Mmadi.
Coppa di Francia, avanzano Monaco, Nizza e Lione
Vittorie più sofferte per Monaco e Nizza, che si impongono per 2-1 rispettivamente in casa dell'Auxerre e contro il St.Etienne. Identico risultato per lo Strasburgo sul Dunkerque, mentre il Nantes passa 5-3 sul campo del Concarneau. Avanza anche il Rennes: netto 3-0 al Les Sables. Nel match che chiude la giornata, il Lione di Fonseca piega i dilettanti del Saint-Cyr Collonges: il 3-0 per l'OL porta le firme di Abner Vinicius e Sulc (doppietta).