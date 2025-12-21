Coppa di Francia, goleada Marsiglia con sei marcatori diversi

Tutto facile per il Marsiglia in Coppa di Francia , la squadra di De Zerbi si qualifica ai sedicesimi con una comoda goleada. Passano il turno anche Monaco , Nizza , Nantes, Strasburgo e il Lione di Fonseca .

Marsiglia show, segnano tutti

Contro il modesto Bourg en Bresse, diverte e si diverte l'Olympique Marsiglia, che si impone con un rotondo 6-0. Curioso il tabellino, che vede andare a segno sei giocatori differenti, a testimonianza del calcio totale professato da De Zerbi: nel primo tempo una sola rete, quella di Balerdi, che sblocca il risultato dopo pochi minuti, nella ripresa arrivano le marcature di Greenwood, Hojbjerg, Paixao, Nadir e Mmadi.

Coppa di Francia, avanzano Monaco, Nizza e Lione

Vittorie più sofferte per Monaco e Nizza, che si impongono per 2-1 rispettivamente in casa dell'Auxerre e contro il St.Etienne. Identico risultato per lo Strasburgo sul Dunkerque, mentre il Nantes passa 5-3 sul campo del Concarneau. Avanza anche il Rennes: netto 3-0 al Les Sables. Nel match che chiude la giornata, il Lione di Fonseca piega i dilettanti del Saint-Cyr Collonges: il 3-0 per l'OL porta le firme di Abner Vinicius e Sulc (doppietta).