domenica 4 gennaio 2026
Il Marsiglia scivola in casa col Nantes, il Psg vince il derby di Parigi e lo stacca

Ligue 1, diciottesima giornata: il Lens resta al comando e allunga sull'OM insieme agli uomini di Luis Enrique
2 min
TagsLigue 1

Diciassettesima giornata di campionato in Ligue 1 ed è pesante il passo falso interno del Marsiglia di Roberto De Zerbi, che scivola a -8 dalla capolista Lens perdendo 2-0 contro il Nantes terzultimo in classifica. OM in dieci dal 26' per il rosso diretto rimediato da Vermereen dopo un autogol di Egan-Riley, cancellato dal Var. Al 31' gli ospiti passano in vantaggio con Centonze e, quando al 56' Nadir lascia il Marsiglia in nove, espulso per somma di ammonizioni, il Nantes vede lo striscione del traguardo tagliandolo con il rigore trasformato all'88' da Cabella. Ne approfitta il Psg, che piega 2-1 il Paris FC nel derby parigino, vola a +7 sull'OM e si resta a -1 dalla vetta: Doué porta avanti Luis Enrique, pari di Geubbels su rigore, decide il solito Dembélé.

Ligue 1, vincono Brest e Le Havre. Lorient-Metz 1-1

Quarta vittoria nelle ultime cinque partite per il BrestAjorque Chotard, un gol per tempo, e l'Auxerre cade in trasferta. Tre punti pesanti in chiave salvezza per il Le Havre, che vince in casa 2-1 contro l'Angers. Apre Quetant, pareggia Mouton, nel finale decide Obougou. Lorient-Metz 1-1: il fanalino di coda sblocca il risultato con Sane, ma i padroni di casa evitano la sconfitta grazie a Dieng.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

