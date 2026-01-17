Ligue 1, il Lens batte l'Auxerre e vola in testa. Il Marsiglia espugna Angers

Il Lens batte l'Auxerre nella diciottesima giornata di campionato e si riporta in testa alla classifica della Ligue 1 . Gli uomini di Sage scavalcano il Paris Saint Germain e raggiungono quota 43, un punto in più dei parigini. Il Lens si impone 1-0, grazie ad un gol segnato da Said al 67'. L'attaccante sfrutta un assist di Sarr e insacca da due passi. Nel finale Sangare sfiora due volte il raddoppio, facendosi ribattere la conclusione dal portiere avversario.

Lens-Auxerre, tabellino e statistiche

Il Marsiglia corsaro ad Angers

Il Marsiglia si impone 5-2 in trasferta sul campo dell'Angers. Gli uomini di De Zerbi partono forte e segnano quatro gol nei primi quaranta minuti: Gouri sblocca i risultato al 19', Greenwood raddoppia al 24', Traore segna la terza rete alla mezz'ora e chiude il conto l'ex juventino Weah. Prima dell'intervallo, i padroni di casa accorciano le distanze con Sbai. Nel finale arriva anche il quinto centro del Marsiglia, firmato da Paixao, mentre in pieno recupero, l'Angers accorcia le distanze con Allevinah. Con questo successo gli uomini di De Zerbi restano saldamente al terzo posto, con 35 punti. Il Tolosa travolge il Nizza 5-1, grazie alla doppietta di Hidalgo e ai gol di Magri, Casseres e Vignoli.

Angers-Marsiglia, tabellino e statistiche

Tolosa-Nizza, tabellino e statistiche