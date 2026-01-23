Rivoluzione Psg, il progetto cambia completamente: basta top player. E il rinnovo di Dembélé adesso...
Dopo i casi Donnarumma (passato al City) e Mbappé (al Real dopo un telenovela lunghissima), il Psg ha deciso di attuare una svolta nella sua strategia, abbandonando definitivamente il modello "Galacticos" che per anni aveva puntato a riunire i migliori talenti del mondo attraverso stipendi esorbitanti e irraggiungibili per altri club. Il caos, derivante soprattutto dal tentativo di trattenere Mbappé a tutti i costi, non si ripeterà. Con l'arrivo di Luis Enrique in panchina e la decisione di Al-Khelaifi di rendere più sostenibile la voce spese, il Psg ha adottato un nuovo paradigma: "Chi non vuole giocare qui non sarà costretto a continuare". Luis Enrique, del resto, non ha esitato a escludere Donnarumma dai convocati in estate, facilitando il suo trasferimento alla corte di Guardiola. Una mossa di rottura totale.
Psg, il caso Dembelé
Dembelé rappresenta uno dei dossier più delicati e imminenti per il Psg. Il francese, vincitore dell'ultimo Pallone d'Oro e pilastro indiscusso della squadra campione d'Europa, è fondamentale per l'attacco e i suoi agenti hanno avanzato una richiesta di aumento di stipendio dopo la vittoria del premio. Il club intende sedersi al tavolo con Dembelé per discutere un eventuale rinnovo, ma senza concedere aumenti automatici o esorbitanti. Se non si troverà un punto di intesa, la porta per un addio resta aperta, confermando la fine di un'epoca dove i soldi erano l'ultimo dei problemi.