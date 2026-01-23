Rivoluzione Psg, il progetto cambia completamente: basta top player. E il rinnovo di Dembélé adesso...

Dopo i casi Donnarumma (passato al City) e Mbappé (al Real dopo un telenovela lunghissima), il Psg ha deciso di attuare una svolta nella sua strategia, abbandonando definitivamente il modello "Galacticos" che per anni aveva puntato a riunire i migliori talenti del mondo attraverso stipendi esorbitanti e irraggiungibili per altri club. Il caos, derivante soprattutto dal tentativo di trattenere Mbappé a tutti i costi, non si ripeterà. Con l'arrivo di Luis Enrique in panchina e la decisione di Al-Khelaifi di rendere più sostenibile la voce spese, il Psg ha adottato un nuovo paradigma: "Chi non vuole giocare qui non sarà costretto a continuare". Luis Enrique, del resto, non ha esitato a escludere Donnarumma dai convocati in estate, facilitando il suo trasferimento alla corte di Guardiola. Una mossa di rottura totale.