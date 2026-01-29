Corriere dello Sport.it
Un altro italiano al Paris FC: Coppola passa in prestito secco al club parigino

Dopo Koleosho, anche l'ex Verona si trasferisce in Ligue 1: tutti i dettagli
2 min
Diego Coppola, difensore italiano classe 2002, si trasferisce temporaneamente dal Brighton al Paris FC. Il club francese, neopromosso in Ligue 1, ha ufficializzato l’arrivo del centrale italiano con la formula del prestito secco di sei mesi, senza opzione di riscatto.

Un altro italiano al Paris FC: Coppola arriva in prestito

A confermare l’operazione è stato l’allenatore del Paris FC, Stéphane Gilli, che ha presentato il nuovo acquisto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Marsiglia: “Siamo molto contenti del suo arrivo. È un giocatore atletico che porterà la sua potenza, capace di giocare sotto pressione, un profilo che non avevamo”. Coppola, che vanta già due convocazioni con la Nazionale maggiore, è cresciuto nel settore giovanile dell’Hellas Verona, dove ha giocato per tre stagioni e mezzo prima di trasferirsi al Brighton all’inizio di questa annata. In Inghilterra, però, ha trovato poco spazio, da qui la scelta di ripartire dalla Francia. Nelle scorse settimane anche la Fiorentina aveva mostrato interesse per il difensore. Troverà in squadra anche Koleosho, già nel giro dell'Under 21.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

