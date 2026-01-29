Un altro italiano al Paris FC: Coppola arriva in prestito

A confermare l’operazione è stato l’allenatore del Paris FC, Stéphane Gilli, che ha presentato il nuovo acquisto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Marsiglia: “Siamo molto contenti del suo arrivo. È un giocatore atletico che porterà la sua potenza, capace di giocare sotto pressione, un profilo che non avevamo”. Coppola, che vanta già due convocazioni con la Nazionale maggiore, è cresciuto nel settore giovanile dell’Hellas Verona, dove ha giocato per tre stagioni e mezzo prima di trasferirsi al Brighton all’inizio di questa annata. In Inghilterra, però, ha trovato poco spazio, da qui la scelta di ripartire dalla Francia. Nelle scorse settimane anche la Fiorentina aveva mostrato interesse per il difensore. Troverà in squadra anche Koleosho, già nel giro dell'Under 21.