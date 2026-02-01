Il Psg soffre, ma espugna Strasburgo. Luis Enrique torna in vetta alla Ligue 1

STRASBURGO (FRANCIA) - Vittoria sofferta, ma pesantissima per il Paris Saint Germain, che sconfigge in trasferta il Strasburgo 2-1 e torna in testa alla Ligue 1, con due punti di vantaggio sul Lens. Per gli uomini di Luis Enrique si tratta di una vera e propria prova di forza: nonostante l'inferiorità numerica ( espulsione diretta per Hakimi ), i parigini si impongono su un campo difficile e contro un avversario che ha sprecato diverse occasioni: come un calcio di rigore, che Panichelli si lascia respingere da Safonov al 20' del primo tempo. Due minuti dopo il Psg passa in vantaggio, grazie a Mayulu: i padroni di casa riportano il match in equilibrio solo tre minuti dopo, grazie a Doue. Nel finale gli uomini di Luis Enrique restano in dieci, ma dopo l'espulsione di Hakimi, hanno la forza di gettarsi in attacco e trovare il gol vittoria, con Nuno Mendes. In pieno recupero grande chance per lo Strasburgo, ma El Mourabet, calcia clamorosamente sopra la traversa da buona posizione.

Nartey lancia il Lione: Lille ko, Fonseca in zona Champions

La domenica della massima serie francese si è aperta al 'Parc OL' dove i padroni di casa del Lione hanno battuto di misura il Lille: l'1-0 finale per i 'Gones' porta la firma di Nartey, al 37' del primo tempo, su assist di Ruben Kluivert. La formazione di Fonseca conquista la quinta vittoria consecutiva in campionato (10 totali se si sommano anche quelle ottenute nella League Phase di Europa League e Coppa di Francia) e aggancia al terzo posto il Marsiglia di De Zerbi a quota 39 punti. Quarto ko di fila invece per la squadra di Bruno Genesio, inchiodata al quinto posto a 32 punti.

Ligue 1, il Nizza rimonta il Brest

L'Angers batte il Metz 1-0, grazie al gol segnato da Mouton, mentre il Nizza pareggia in rimonta (2-2) contro il Brest: ospiti avanti 2-0 all'intervallo (gol di Del Castillo e Doumbia), pareggio dei padroni di casa nella ripresa grazie alle reti di Abdi e Wahi. Termina a reti inviolate il match tra Tolosa e Auxerre.

