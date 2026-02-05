Immobile: "Paris FC? Squadra che vuole crescere rapidamente. Qui per segnare"
"E' stata una settimana un po' complicata, ma sono felice di essere qui". Così Ciro Immobile ha spiegato i suoi primi giorni da calciatore del Paris FC. L'attaccante italiano ha lasciato il Bologna dopo sei mesi, firmando con il club parigino. Nella serata di ieri, 4 febbraio, Immobile ha fatto il proprio esordio in Coppa di Francia, subentrando nel corso della partita persa per 2-0 contro il Lorient.
Immobile: "Voglio segnare tanti gol e aiutare la squadra"
Immobile ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a scegliere il Paris FC: "Questa è una squadra che vuole crescere rapidamente e io voglio aiutarla". Dopo la Turchia, la Germania e la Spagna, il quattro volte capocannoniere della Serie A inizia così la sua avventura in Francia. "Voglio dare al Paris FC l'opportunità di segnare più gol. Magari già da questa domenica, ad Auxerre". Il Paris FC è attualmente quattordicesimo in campionato, con ventuno punti conquistati in venti partite.