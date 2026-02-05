Immobile: "Paris FC? Squadra che vuole crescere rapidamente. Qui per segnare"

"E' stata una settimana un po' complicata, ma sono felice di essere qui". Così Ciro Immobile ha spiegato i suoi primi giorni da calciatore del Paris FC. L'attaccante italiano ha lasciato il Bologna dopo sei mesi, firmando con il club parigino. Nella serata di ieri, 4 febbraio, Immobile ha fatto il proprio esordio in Coppa di Francia, subentrando nel corso della partita persa per 2-0 contro il Lorient.