sabato 7 febbraio 2026
Ligue 1, il Lens batte il Rennes e vola in vetta© APS

Ligue 1, il Lens batte il Rennes e vola in vetta

21esima giornata di Ligue 1 che vede il momentaneo sorpasso della squadra di Sage in attesa di Psg-Marsiglia
2 min
LENS (FRANCIA) - Notte in vetta per il Lens, che apre il sabato della 21esima giornata di Ligue 1 superando in rimonta per 3-1 il Rennes e issandosi in vetta alla classifica, aspettando Psg-Marsiglia di domenica sera.

Lens-Rennes 3-1: cronaca, tabellino e statistiche

Il Lens vince e aspetta

Al Félix Bollaert sono gli osipiti a portarsi in vantaggio dopo soli 8' con Lepaul, ma poco prima dell'intervallo, al 41', è Edouard a trovare la rete del pari. Nella ripresa, però, arriva l'accelerazione decisiva della squadra di Sage, che torna avati al 54' con Aguiar e mette al sicuro il risultato al 78' con il nuovo acquisto Saint-Maximin. Un successo che vale una notte e qualche ora da prima in classifica, aspettando la classicissima tra Psg e Marsiglia.

Ligue 1, la classifica

Il Brest ferma la rincorsa del Lorient

S arresta al Le-Blé la rincorsa alle posizioni nobili del Lorient, sconfitto dal Brest, che lascia così definitivamente le zone paludose della bassa classifica. Finisce con un 2-0 maturato nella ripresa, grazie alle reti di Labeau Lascary al 50' e di Ajorque al 77'.

Brest-Lorient 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Tutte le news di Ligue 1

Lens-Rennes

