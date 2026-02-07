Ligue 1, il Lens batte il Rennes e vola in vetta

Lens-Rennes 3-1: cronaca, tabellino e statistiche

Il Lens vince e aspetta

Al Félix Bollaert sono gli osipiti a portarsi in vantaggio dopo soli 8' con Lepaul, ma poco prima dell'intervallo, al 41', è Edouard a trovare la rete del pari. Nella ripresa, però, arriva l'accelerazione decisiva della squadra di Sage, che torna avati al 54' con Aguiar e mette al sicuro il risultato al 78' con il nuovo acquisto Saint-Maximin. Un successo che vale una notte e qualche ora da prima in classifica, aspettando la classicissima tra Psg e Marsiglia.

Il Brest ferma la rincorsa del Lorient

S arresta al Le-Blé la rincorsa alle posizioni nobili del Lorient, sconfitto dal Brest, che lascia così definitivamente le zone paludose della bassa classifica. Finisce con un 2-0 maturato nella ripresa, grazie alle reti di Labeau Lascary al 50' e di Ajorque al 77'.

