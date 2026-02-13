Fonseca e l'addio di De Zerbi al Marsiglia: "Quando vedo allenatori che lasciano il proprio club..."

"So che Roberto, che conosco molto bene, è un grande allenatore. Spero che passi rapidamente a qualcos'altro, questo è il calcio". Così Paulo Fonseca sulla rescissione consensuale del contratto che legava Roberto De Zerbi al Marsiglia. Il tecnico ex Roma e Milan, ora alla guida del Lione, non si è sottratto a una domanda sull'epilogo dell'avventura all'OM del suo collega.