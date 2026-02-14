Il Lens travolge il Paris FC di Immobile e scavalca il Psg, pari beffa per il Marsiglia alla prima senza De Zerbi

PARIGI (FRANCIA) - Cambio in vetta nella 22ª giornata di Ligue 1, dove ora comanda il Lens capace di battere 5-0 a domicilio il Paris FC dell'ex laziale Ciro Immobile (in campo per 74' e ancora a caccia del suo primo gol parigino) e di sorpassare il Paris Saint-Germain (ko a Rennes nell'anticipo e ora secondo a -1 dalla nuova capolista. A decidere la sfida la doppietta di Said nel primo tempo (24' e 38') e il rigore trasformato dall'ex udinese Thauvin nella ripresa (58'). Poi, nei minuti di recupero, arriva addirittura la doppietta di Fofana, che arrotonda il risultato.