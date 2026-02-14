Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 14 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Lens travolge il Paris FC di Immobile e scavalca il Psg, pari beffa per il Marsiglia alla prima senza De Zerbi

La squadra dell'ex laziale battuta 5-0 dalla nuova capolista, mentre al 'Velodrome' il traghettatore Abardonado viene ripreso nel recupero dallo Strasburgo
3 min
TagsLigue 1MarsigliaLens

PARIGI (FRANCIA) - Cambio in vetta nella 22ª giornata di Ligue 1, dove ora comanda il Lens capace di battere 5-0 a domicilio il Paris FC dell'ex laziale Ciro Immobile (in campo per 74' e ancora a caccia del suo primo gol parigino) e di sorpassare il Paris Saint-Germain (ko a Rennes nell'anticipo e ora secondo a -1 dalla nuova capolista. A decidere la sfida la doppietta di Said nel primo tempo (24' e 38') e il rigore trasformato dall'ex udinese Thauvin nella ripresa (58'). Poi, nei minuti di recupero, arriva addirittura la doppietta di Fofana, che arrotonda il risultato.

Paris FC-Lens 0-5: cronaca, tabellino e statistiche

Ligue 1: la classifica aggiornata

Marsiglia, 2-2 beffa alla prima senza De Zerbi. Pari anche per il Lille

Alla prima dopo il divorzio dall'italiano Roberto De Zerbi (seguito al 5-0 incassato dal Psg a Parigi), il Marsiglia mastica invece amaro nel match contro lo Strasburgo, che al 'Velodrome' rimonta due reti e strappa il 2-2 in pieno recupero alla squadra di casa, guidata dal 'traghettatore' Jacques Abardonado. Apre Greenwood che porta avanti i marsigliesi, poi il radoppio di Gouiri nella ripresa. Ma da ì parte la rimonta ospite con i guizzi di Nanasi e Panichelli (su rigore al 97'). Il Marsiglia, quarto in classifica, resta comunque a +6 sul Lille di Fonseca, ex tecnico di Roma e Milan fermato sull'1-1 in casa dal Brest: avanti gli ospiti con Labeau Lascary (58'), pari dei padroni di casa con Perrin (71').

Marsiglia-Strasburgo 2-2: cronaca, tabellino e statistiche

Lille-Brest 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

Da non perdere

Marsiglia-Strasburgo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS