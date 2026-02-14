Il Lens travolge il Paris FC di Immobile e scavalca il Psg, pari beffa per il Marsiglia alla prima senza De Zerbi
PARIGI (FRANCIA) - Cambio in vetta nella 22ª giornata di Ligue 1, dove ora comanda il Lens capace di battere 5-0 a domicilio il Paris FC dell'ex laziale Ciro Immobile (in campo per 74' e ancora a caccia del suo primo gol parigino) e di sorpassare il Paris Saint-Germain (ko a Rennes nell'anticipo e ora secondo a -1 dalla nuova capolista. A decidere la sfida la doppietta di Said nel primo tempo (24' e 38') e il rigore trasformato dall'ex udinese Thauvin nella ripresa (58'). Poi, nei minuti di recupero, arriva addirittura la doppietta di Fofana, che arrotonda il risultato.
Paris FC-Lens 0-5: cronaca, tabellino e statistiche
Ligue 1: la classifica aggiornata
Marsiglia, 2-2 beffa alla prima senza De Zerbi. Pari anche per il Lille
Alla prima dopo il divorzio dall'italiano Roberto De Zerbi (seguito al 5-0 incassato dal Psg a Parigi), il Marsiglia mastica invece amaro nel match contro lo Strasburgo, che al 'Velodrome' rimonta due reti e strappa il 2-2 in pieno recupero alla squadra di casa, guidata dal 'traghettatore' Jacques Abardonado. Apre Greenwood che porta avanti i marsigliesi, poi il radoppio di Gouiri nella ripresa. Ma da ì parte la rimonta ospite con i guizzi di Nanasi e Panichelli (su rigore al 97'). Il Marsiglia, quarto in classifica, resta comunque a +6 sul Lille di Fonseca, ex tecnico di Roma e Milan fermato sull'1-1 in casa dal Brest: avanti gli ospiti con Labeau Lascary (58'), pari dei padroni di casa con Perrin (71').
Marsiglia-Strasburgo 2-2: cronaca, tabellino e statistiche
Lille-Brest 1-1: cronaca, tabellino e statistiche