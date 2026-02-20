Ligue 1, debutto con sconfitta per Beye sulla panchina del Marsiglia: il Brest si impone 2-0

BREST (FRANCIA) - Debutto con sconfitta per Habib Beye sulla panchina del Marsiglia. Nell'anticipo della 23esima giornata di Ligue 1, l'ex squadra di De Zerbi crolla 2-0 sul campo del Brest, trascinato da una doppietta realizzata nel primo tempo da Ajorque (10' e 29'). Nella ripresa gli ospiti premono forte sull'acceleratore ma non riescono a riaprire la partita, fallendo anche un calcio rigore con Greenwood all'82'. Crisi nera per l'OM che non sa più vincere: due pareggi e altrettante sconfitte nelle ultime quattro uscite stagionali in campionato per Pavard e compagni che restano inchiodati al quarto posto, a quota 40 punti. Festa grande invece in casa Brest che sale a quota 30 e aggancia il Tolosa a metà classifica.