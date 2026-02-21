Ligue 1, harakiri Lens con il Monaco: gode il Psg che torna in vetta

La 23ª giornata di Ligue 1 porta un nuovo ribaltone in vetta alla classifica, crolla il Lens , che di fa rimontare il doppio vantaggio dal Monaco , vince il Psg , che liquida il Metz e torna capolista. Pari, 1-1, nel terzo incontro di giornata, tra Tolosa e Paris FC.

Ligue 1, la classifica

Harakiri Lens, vince il Monaco

Non era un compito facile per il Lens capolista l'impegno interno con il Monaco, ma per come è arrivata la sconfitta, che potrebbe risultare decisiva nella lotta per il titolo, quella di oggi potrebbe restare una data cerchiata in rosso nella sezione rimpianti. Le reti di Edouard e dell'ex Udinese Thauvin avevano sancito il 2-0 per i padroni di casa al termine del primo tempo, lasciando presagire una vittoria in scioltezza da parte dei padroni di casa. Nella ripresa, però, è arrivata la rimonta dei monegaschi, che al 62' accorciano le distanze con Balogun e al 70' trovano il pari con Zakaria, prima di colpire due minuti più tardi con Ansu Fati, che ribalta il risutato per il 3-2 finale.

Lens-Monaco 2-3: cronaca, tabellino e statistiche

Il Psg ringrazia e torna in testa

Con un assist del genere non può non approfittarne il Psg, che supera agevolmente il fanalino di coda Metz per 3-0 e si riprende il primo posto in classifica. La squadra di Luis Enrique colpisce due volte già nel primo tempo, con l'ormai solito Doué al terzo minuto e con Barcola poco prima dell'intrvallo, un uno-due che annichilisce gli ospiti e predispone il sorpasso parigino in vetta.Nella ripresa arrotonda il risultato Ramos e per il Psg è un successo che significa nuovo sorpasso in vetta.

Psg-Metz 3-0: cronaca, tabellino e statistiche