domenica 8 marzo 2026
Ligue 1, il Lione pareggia al 96' contro il Paris FC. Il Lens resta a un punto dal PSG

Ligue 1, il Lione pareggia al 96' contro il Paris FC. Il Lens resta a un punto dal PSG

Vincono anche Rennes e Brest. Pareggio tra Lille e Lorient
2 min
TagsLigue 1

Nella domenica della venticinquesima giornata di Ligue 1, il Lione pareggia all'ultimo respiro in casa contro il Paris FC di Immobile e Coppola: dopo il gol di Munetsi, Tolisso pareggia i conti al 96' su rigore. Tre punti invece per il Rennes, che si impone 0-4 sul campo del Nizza.

Ligue 1, i risultati della domenica di campionato

Il Brest vince davanti ai propri tifosi contro il Le Havre per 2-0: a segno Del Castillo (45+2') e Ajorque (71'). Vittoria anche per il Lens per 3-0 contro il Metz: la squadra di Sage resta così al secondo posto a solo un punto di distanza dal Paris Saint-Germain capolista. Pareggio, infine, tra Lille e Lorient: al gol di Fernandez (65') risponde Ebong in pieno recupero (90+3').

 

 

 

 

Tutte le news di Ligue 1

Lione-Paris FC

