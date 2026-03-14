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Il Lens di Thauvin fallisce il sorpasso sul Psg: ko contro il Lorient in Ligue 1© @rclens

Il Lens di Thauvin fallisce il sorpasso sul Psg: ko contro il Lorient in Ligue 1

La squadra dove gioca l'ex Udinese viene sconfitto in trasferta e resta dietro al Paris Saint-Germain
1 min
TagsLigue 1Lenspsg

Il Psg può andare in fuga e firmare il primo allungo, forse decisivo, in Ligue 1. Sì perché il Lens, che rincorreva, è caduto sul campo del Lorient 2-1 nella 26esima giornata, rimanendo a -1, a 56 punti, proprio dal Paris Saint-Germain, che conta una partita in meno. A decidere la sfida le reti di Dieng e Tosin, in mezzo il gol del momentaneo pari ospite con Edouard. Con questo successo il Lorient si porta a quota 37 punti, mentre il Lens dell'ex Udinese Thauvin resta al secondo posto a -1 dalla vetta.

 

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