Thauvin segna su assist di Abdulhamid, il Lens strapazza l'Angers ed è primo in Ligue 1 aspettando il Psg

Il Lens travolge 4-1 l'Angers nell'anticipo della ventisettesima giornata di Ligue 1 e si porta momentaneamente al comando della classifica con due punti di vantaggio sul Psg che, però, ha due partite in meno di Thauvin e compagni. E a proposito di Thauvin: al 13' è stato proprio l'ex capitano dell'Udinese a sbloccare la sfida dello stade Félix Bollaert-Delélis. Un gol dal sapore di Serie A: assist dell'ex Roma Saud Abdulhamid. Dodici minuti più tardi Thauvin rifinire per Édouard, che porta il Lens sul 2-0. Sangaré è, invece, ispirato da Thomasson, al 39', per il sigillo del 3-0.