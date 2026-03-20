Thauvin segna su assist di Abdulhamid, il Lens strapazza l'Angers ed è primo in Ligue 1 aspettando il Psg
Il Lens travolge 4-1 l'Angers nell'anticipo della ventisettesima giornata di Ligue 1 e si porta momentaneamente al comando della classifica con due punti di vantaggio sul Psg che, però, ha due partite in meno di Thauvin e compagni. E a proposito di Thauvin: al 13' è stato proprio l'ex capitano dell'Udinese a sbloccare la sfida dello stade Félix Bollaert-Delélis. Un gol dal sapore di Serie A: assist dell'ex Roma Saud Abdulhamid. Dodici minuti più tardi Thauvin rifinire per Édouard, che porta il Lens sul 2-0. Sangaré è, invece, ispirato da Thomasson, al 39', per il sigillo del 3-0.
L'asse Édouar-Thauvin non perdona, il Lens torna a vincere
Tre minuti dall'inizio della ripresa e il canovaccio non cambia: Édouard la mette dentro su invito dello scatenato Thauvin. E l'Angers? Al 62' Raolisoa offre a Machine il pallone per rendere meno pesante il passivo. Ma il riscatto dalla sconfitta resta saldamente nelle mani del Lens, che al 72' dilaga con un gol pazzesco di Udol mandato a bersaglio da Sima: cancellato il passo falso in trasferta contro il Lorient, a differenza degli ospiti che cedono il passo al Lens così come era accaduto con il Nizza nel turno precedente.