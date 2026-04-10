In Ligue 1 un super Immobile trascina il Paris Fc: poker al Monaco
Ciro segna e regala un assist all'ex Fiorentina Ikoné, autore di una doppietta. Quarto gol del talentino dell'Italia U21 Koleosho
Un super Ciro Immobile e una grande prova dell'ex Fiorentina Ikoné trascinano il Paris Fc in Ligue 1 contro il Monaco, confezionando un risultato a sorpresa: 4-1 per gli uomini Kombouare. Dopo appena quattro minuti l'esterno francese, alla Viola dal 2022 al 2025, apre le marcature. All'8' è già 2-0: Immobile si libera a centro area e di prima scarica un destro perfetto sotto la traversa. Il Monaco, che a questa partita si presentava come quinta forza del campionato e che invece è capitolato contro la 12esima in classifica, non reagisce, anzi sprofonda: al 21' ancora Ikoné raddoppia e firma la sua personale doppietta su assist di Immobile. Al 36' gli ospiti accorciano con Balogun, ma non basta. Nella ripresa è ancora il Paris Fc a trovare la via del gol, questa volta con l'azzurro Koleosho, uomo di riferimento dell'Italia U21. Con questa vittoria il Paris sale a 35 punti, il Monaco invece resta fero a 49 (qui la classifica).© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1