Non solo il Milan contro RedBird. Il Tolosa: "Che piani avete per noi?"

Dal Milan al Tolosa. Il fondo RedBird, proprietario sia del club rossonero che quello francese, è stato oggetto di pubbliche manifestazioni di dissenso nella serata di ieri. Mentre il pubblico di San Siro ha espresso il proprio dissenso contestando l'amministratore delegato Giorgio Furlani, a Tolosa il tifo organizzato ha esposto uno striscione estremamente eloquente: " RedBird, un anno dopo ancora nessuna risposta. Qual è il vostro piano per il TFC? ". Scritto appositamente in inglese, per rendere il messaggio inequivocabile per i destinatari.

La contestazione del Tolosa nei confronti di RedBird

Nel corso della partita giocata allo Stade Municipal e vinta dal Tolosa contro il Lione di Fonseca , il pubblico si è appellato direttamente al fondo statunitense, che controlla il club dal 2020, due anni prima rispetto al Milan. I tifosi, in particolar modo, attraverso lo striscione esposto hanno chiesto chiarimenti a RedBird circa le proprie intenzioni sul futuro del club. Con il successo di ieri il club francese si trova al decimo posto in classifica in Ligue1, al termine di un campionato privo di ambizioni europee.

Da Tolosa a Milano, RedBird e Furlani nel mirino

Due contestazioni con il medesimo destinatario a 885 km di distanza. Se il Tolosa chiede in maniera impaziente risposte, il Milan ha già chiaro il proprio pensiero. E questo è stato espresso dal popolo rossonero in maniera chiara e diretta. Nella partita contro l'Atalanta è stato esposto lo striscione “Furlani vattene” e diversi cori allegati. Quindi nel secondo anello blu è stata composta la scritta "G.F. out".