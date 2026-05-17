Ligue 1, Lille in Champions. Per il Lione di Fonseca i playoff qualificazione. Nizza allo spareggio per non retrocedere

È ufficialmente terminata la Ligue 1 2025/26. La trentaquattresima giornata ha emesso i verdetti del campionato . Con il Psg già campione e prossimo alla finale di Champions contro l'Arsenal , in palio era rimasto l'ultimo posto valido per qualificarsi alla massima competizione europea. A strappare il pass è stato il Lille . Manca il sorpasso il Lione di Fonseca , che in casa viene surclassato dal Lens (0-4) ed è così costretto a disputare i playoff per poter accedere alla prossima Champions League.

Lione, per la Champions serviranno i playoff

Un finale di stagione amaro, quello del Lione. Gli uomini di Fonseca hanno terminato il proprio campionato con due ko consecutivi, non permettendogli di superare il Lille, sconfitto in casa dall'Auxerre. Al Parc OL il Lens di Thauvin (in gol), già sicuro del secondo posto, domina e chiude il campionato a 70 punti, appena sei in meno rispetto al Psg, che ha perso il derby contro il Paris FC di Immobile (2-1).

Marsiglia quinto. Nantes-Tolosa sospesa

Il Marsiglia ha terminato al quinto posto dopo aver battuto per 3-1 il Rennes (sesto). Settimo, invece, il Monaco, sconfitto dallo Strasburgo (ottavo) per 4-3. A metà classifica, pareggio tra Brest e Angers (1-1), mentre il Le Havre ha battuto il Lorient in trasferta (0-2). Sospesa dopo ventidue minuti la sfida tra il Nantes, già retrocesso, e il Tolosa. Il motivo? La protesta dei tifosi gialloverdi.

Nizza, tra spareggio e Coppa di Francia

Il Nizza ha pareggiato all'Allianz Riviera contro il Metz per 0-0. La squadra della Costa Azzurra ha terminato il proprio campionato al terz'ultimo posto, e per salvarsi dovrà affrontare il Saint Etienne. Allo stesso tempo il Nizza venerdì affronterà il Lens nella finale di Coppa di Francia. In caso di vittoria conqusiterebbe la qualificazione all'Europa League.