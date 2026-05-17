Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 17 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ligue 1, Lille in Champions. Per il Lione di Fonseca i playoff qualificazione. Nizza allo spareggio per non retrocedere

Sospesa Nantes-Tolosa per la protesta dei tifosi dopo la retrocessione. Il Marsiglia termina al quinto posto. Per L'Europa League decisiva la Coppa di Francia
3 min
TagsLigue 1Fonseca

È ufficialmente terminata la Ligue 1 2025/26. La trentaquattresima giornata ha emesso i verdetti del campionato. Con il Psg già campione e prossimo alla finale di Champions contro l'Arsenal, in palio era rimasto l'ultimo posto valido per qualificarsi alla massima competizione europea. A strappare il pass è stato il Lille. Manca il sorpasso il Lione di Fonseca, che in casa viene surclassato dal Lens (0-4) ed è così costretto a disputare i playoff per poter accedere alla prossima Champions League.

Lione, per la Champions serviranno i playoff

Un finale di stagione amaro, quello del Lione. Gli uomini di Fonseca hanno terminato il proprio campionato con due ko consecutivi, non permettendogli di superare il Lille, sconfitto in casa dall'Auxerre. Al Parc OL il Lens di Thauvin (in gol), già sicuro del secondo posto, domina e chiude il campionato a 70 punti, appena sei in meno rispetto al Psg, che ha perso il derby contro il Paris FC di Immobile (2-1). 

Marsiglia quinto. Nantes-Tolosa sospesa

Il Marsiglia ha terminato al quinto posto dopo aver battuto per 3-1 il Rennes (sesto). Settimo, invece, il Monaco, sconfitto dallo Strasburgo (ottavo) per 4-3. A metà classifica, pareggio tra Brest e Angers (1-1), mentre il Le Havre ha battuto il Lorient in trasferta (0-2). Sospesa dopo ventidue minuti la sfida tra il Nantes, già retrocesso, e il Tolosa. Il motivo? La protesta dei tifosi gialloverdi. 

 

Nizza, tra spareggio e Coppa di Francia

Il Nizza ha pareggiato all'Allianz Riviera contro il Metz per 0-0. La squadra della Costa Azzurra ha terminato il proprio campionato al terz'ultimo posto, e per salvarsi dovrà affrontare il Saint Etienne. Allo stesso tempo il Nizza venerdì affronterà il Lens nella finale di Coppa di Francia. In caso di vittoria conqusiterebbe la qualificazione all'Europa League. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

Da non perdere

Ligue 1, la classificaLigue 1, le ultime

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS