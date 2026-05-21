Ladri in casa di Pavard a Marsiglia, compagna e cognato sotto shock: fermati cinque ragazzi dai 16 e i 27 anni

MARSIGLIA (Francia) - Grande paura per la famiglia di Benjamin Pavard , difensore francese dell'Inter, di rientro a fine stagione dal prestito annualle all' Olympique Marsiglia . Nella serata di mercoledì, intorno alle 20, cinque malviventi hanno provato a entrare nella sua abitazione a Marsiglia, ma sono stati sorpresi dalla fidanzata del calciatore. I ladri a quel punto sono fuggiti a bordo di una Mercedes, per poi essere fermati e arrestati dalla polizia pochi minuti più tardi.

I ladri sorpresi in giardino

Secondo quanto riportato da 'La Provence', la compagna e il cognato del campione del mondo 2018 hanno sorpreso i ladri nel giardino dell'abitazione, situata nel settimo arrondissement di Marsiglia. La famiglia del giocatore ha quindi allertato la polizia, che è intervenuta tempestivamente sul posto. I cinque uomini nella Mercedes, di età compresa tra i 16 e i 27 anni e provenienti dalla regione di Parigi, sono stati arrestati e posti in custodia cautelare. È stata aperta un'indagine per "tentato furto con scasso".