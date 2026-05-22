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venerdì 22 maggio 2026
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Il Lens di Saud e Thauvin vince la Coppa di Francia per la prima volta nella storia 

In finale successo per 3-1 contro il Nizza: a segno l'ex Udinese, Edouard e Sima
1 min
TagsLensNizzaCoppa di Francia

Allo Stade de France il Lens alza al cielo per la prima volta nella storia la Coppa di Francia. Lo fa dopo aver domato nella finalissima il Nizza, piegato con il punteggio di 3-1: a segno l'ex Udinese Thauvin, Edouard e Sima, mentre l'unico gol dall'altra parte è stato realizzato Coulibaly poco prima del riposo, quando comunque la sua squadra era già sotto di due gol. Ha giocato titolare anche Saud, ex Roma. Il saudita è stato schierato dal primo minuto sulla corsia di destra e ha rimediato un giallo, dando nel complesso una mano ai suoi compagni nella rincorsa alla coppa. 

Lens in Champions League 

Il Lens chiude l'annata con il botto, con un titolo importante da mettere in bacheca. Anche in campionato le cose sono andate parecchio bene alla luce del secondo posto in Ligue 1, proprio alle spalle del Psg di Luis Enrique, che gioca un altro sport dentro i confini della Francia. Il Lens, nella prossima stagione, disputerà la Champions League.   

      

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