Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Lille

Ancelotti voluto dal presidente Letang

Sarebbe stato il presidente del Losc, Olivier Letang, legato da una bella amicizia con Carlo Ancelotti dai tempi del Psg, a voler puntare su Davide. Che dunque ripartirà dalla Francia dopo l'esperienza non fortunata in Brasile alla guida del Botafogo, durata solamente cinque mesi, con uno score di 14 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte, prima di tornare al fianco del padre sulla panchina della Seleçao.

L'eredità di Genesio e la Champions League 'di famiglia'

Davide Ancelotti ha firmato un biennale con il Lille e raccoglierà la pesante eredità di Bruno Genesio, che nell'ultimo campionato ha condotto il club alla qualificazione diretta alla Champions League. Un doppio impegno dunque per il giovane allenatore, che però conosce bene la principale competizione continentale, più volte affrontata e conquistata da papà Carlo, una 'questione di famiglia', verrebbe da pensare. O almeno è quello che sperano i tifosi dei Dogues, affezionatissimi al suo predecessore, capace di trascinarli fino agli ottavi di finale nella scorsa edizione.