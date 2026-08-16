Luis Enrique è sempre lo stesso: gli chiedono della formazione e lui cita... la moglie

Dalla Supercoppa europea a quella francese, il Psg affronterà il Lens, il tecnico spagnolo fa pretattica alla sua maniera

2 min

Pubblicato il 16.08.2026, 13:55

psgLuis EnriqueLensAston VillaSupercoppa europeaSupercoppa francese

Dopo essere ripartito da dove aveva finito, vincendo, il Psg si gioca un'altra finale. Dalla Supercoppa europea, alzata al cielo grazie alla rimonta sull'Aston Villa, alla Supercoppa francese, contro il Lens e in programma questa sera alle 20:45. Due trofei in palio ravvicinati, un campionato alle porte, il tutto in piena estate: verrebbe naturale pensare al turnover, ma provatelo a chiedere a Luis Enrique.

 

Il Psg fa festa e alza al cielo la Supercoppa Europea: la nuova stagione si apre subito con un trofeo!
Guarda la gallery

 

"Devo parlarne con mia moglie"

I tanti reduci dal Mondiale della rosa parigina hanno fatto ritorno a scaglioni nelle ultime settimane in Francia, il mercato è ancora da completare, ma alla domanda su che tipo di formazione Luis Enrique potrebbe schierare contro il Lens, il tecnico asturiano risponde alla sua maniera, lasciando a bocca aperta i giornalisti francesi, lasciandosi andare alla consueta ironia: "Cosa volete? Che dia indizi all'avversario? Non lo so se ci sarà turnover. Devo parlare con mia moglie per sapere chi giocherà".


 

 

Tutte le news
Ligue 1

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS