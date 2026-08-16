Luis Enrique è sempre lo stesso: gli chiedono della formazione e lui cita... la moglie
Dopo essere ripartito da dove aveva finito, vincendo, il Psg si gioca un'altra finale. Dalla Supercoppa europea, alzata al cielo grazie alla rimonta sull'Aston Villa, alla Supercoppa francese, contro il Lens e in programma questa sera alle 20:45. Due trofei in palio ravvicinati, un campionato alle porte, il tutto in piena estate: verrebbe naturale pensare al turnover, ma provatelo a chiedere a Luis Enrique.
"Devo parlarne con mia moglie"
I tanti reduci dal Mondiale della rosa parigina hanno fatto ritorno a scaglioni nelle ultime settimane in Francia, il mercato è ancora da completare, ma alla domanda su che tipo di formazione Luis Enrique potrebbe schierare contro il Lens, il tecnico asturiano risponde alla sua maniera, lasciando a bocca aperta i giornalisti francesi, lasciandosi andare alla consueta ironia: "Cosa volete? Che dia indizi all'avversario? Non lo so se ci sarà turnover. Devo parlare con mia moglie per sapere chi giocherà".
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