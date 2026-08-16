Luis Enrique è sempre lo stesso: gli chiedono della formazione e lui cita... la moglie

Dopo essere ripartito da dove aveva finito, vincendo, il Psg si gioca un'altra finale . Dalla Supercoppa europea, alzata al cielo grazie alla rimonta sull'Aston Villa , alla Supercoppa francese , contro il Lens e in programma questa sera alle 20:45 . Due trofei in palio ravvicinati, un campionato alle porte, il tutto in piena estate: verrebbe naturale pensare al turnover, ma provatelo a chiedere a Luis Enrique.

"Devo parlarne con mia moglie"

I tanti reduci dal Mondiale della rosa parigina hanno fatto ritorno a scaglioni nelle ultime settimane in Francia, il mercato è ancora da completare, ma alla domanda su che tipo di formazione Luis Enrique potrebbe schierare contro il Lens, il tecnico asturiano risponde alla sua maniera, lasciando a bocca aperta i giornalisti francesi, lasciandosi andare alla consueta ironia: "Cosa volete? Che dia indizi all'avversario? Non lo so se ci sarà turnover. Devo parlare con mia moglie per sapere chi giocherà".