Dove vedere Lille-Psg in tv? Dazn o Sky, orario

Davide Ancelotti sfida i campioni d'Europa guidati da Luis Enrique. Scopri tutto quello da sapere sulla sfida di Ligue 1: le probabili formazioni

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Pubblicato il 28.08.2026, 11:07 (Aggiornato il 28.08.2026, 11:19)

Ligue 1Lillepsg

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Al via la seconda giornata di Ligue 1. Il Lille, dopo la convincente vittoria per 2-0 in trasferta sul campo dell'Angers, esordirà davanti al proprio pubblico. La squadra di Davide Ancelotti affronterà il Psg campione d'Europa, che nel primo turno ha pareggiato per 2-2 contro il Rennes grazie a una doppietta di Ferran Torres.

Lille-Psg, l'orario

La partita è in programma oggi, venerdì 28 agosto, alle ore 20:45 alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy di Lilla.

Dove vedere Lille-Psg in diretta tv

Lille-Psg e, in generale, le sfide di Ligue 1 per la stagione 2026/27 non sono trasmesse da alcun canale in italia.

Lille-Psg, dove vederla in streaming

Non è previsto lo streaming per la partita Lille-Psg. Potrete seguire in diretta la partita attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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