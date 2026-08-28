Dove vedere Lille-Psg in tv? Dazn o Sky, orario
Al via la seconda giornata di Ligue 1. Il Lille, dopo la convincente vittoria per 2-0 in trasferta sul campo dell'Angers, esordirà davanti al proprio pubblico. La squadra di Davide Ancelotti affronterà il Psg campione d'Europa, che nel primo turno ha pareggiato per 2-2 contro il Rennes grazie a una doppietta di Ferran Torres.
Lille-Psg, l'orario
La partita è in programma oggi, venerdì 28 agosto, alle ore 20:45 alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy di Lilla.
Dove vedere Lille-Psg in diretta tv
Lille-Psg e, in generale, le sfide di Ligue 1 per la stagione 2026/27 non sono trasmesse da alcun canale in italia.
Lille-Psg, dove vederla in streaming
Non è previsto lo streaming per la partita Lille-Psg. Potrete seguire in diretta la partita attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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