Il Psg non molla mai, pazza rimonta contro Ancelotti jr: la Roma studia i suoi avversari
Il secondo turno di Ligue 1 si apre con un Psg che conferma il suo balbettante avvio di stagione, che lo ha visto uscire sconfitto nella Supercoppa francese con il Lens e costretto alla rimonta sul campo del Rennes al debutto in campionato. Anche contro il Lille di Davide Ancelotti, la pluridecorata squadra di Luis Enrique vede le streghe, andando sotto 2-0 a cinque minuti dalla fine, ma trovando ancora una volta la forza di rimontare ed evitare la sconfitta. Dovrà tenerne conto la Roma, rivale dei parigini nella phase league di Champions.
Lille meritatamente avanti al riposo
Al Pierre-Mauroy match piacevole sin dalle prime battute, con il Psg vicinissimo al gol già al 5' con Hakimi, ed il Lille che risponde subito con l'inossidabile Giroud, che al 7' costringe Safanov a salvarsi con i piedi. Il portiere russo si ripete al 18' sulla conclusione di Ethan Mbappe e un minuto più tardi è Ferran Torres a sfiorare il palo sull'assist di Hakimi. Ancora sessanta secondi e nuova chance per i padroni di casa, vicinissimi al vantaggio con la conclusione arrivo di Correia. È il prologo al vantaggio del Lille, che arriva al 21' con Haraldsson, che duetta con Giroud e scarica nel sette il pallone dell'1-0. La reazione della squadra di Luis Enrique è sì veemente, ma anche poco lucida, come testimoniato dall'esito delle occasioni capitate in rapida successione a Fabian Ruiz, Vitinha e Ferran Torres. Il Lille tiene botta e con il passare dei minuti attenua la pressione, mentre il Psg inizia ad innervosirsi (ammonito Fabian Ruiz per proteste). Al 41' è l'autore del gol Haraldsson ad avere la chance di raddoppiare, ma stavolta la mira è sbagliata. È in pratica l'ultima occasione del primo tempo, che si chiude dopo due minuti di recupero.
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