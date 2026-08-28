Ligue 1, la classifica

Lille meritatamente avanti al riposo

Al Pierre-Mauroy match piacevole sin dalle prime battute, con il Psg vicinissimo al gol già al 5' con Hakimi, ed il Lille che risponde subito con l'inossidabile Giroud, che al 7' costringe Safanov a salvarsi con i piedi. Il portiere russo si ripete al 18' sulla conclusione di Ethan Mbappe e un minuto più tardi è Ferran Torres a sfiorare il palo sull'assist di Hakimi. Ancora sessanta secondi e nuova chance per i padroni di casa, vicinissimi al vantaggio con la conclusione arrivo di Correia. È il prologo al vantaggio del Lille, che arriva al 21' con Haraldsson, che duetta con Giroud e scarica nel sette il pallone dell'1-0. La reazione della squadra di Luis Enrique è sì veemente, ma anche poco lucida, come testimoniato dall'esito delle occasioni capitate in rapida successione a Fabian Ruiz, Vitinha e Ferran Torres. Il Lille tiene botta e con il passare dei minuti attenua la pressione, mentre il Psg inizia ad innervosirsi (ammonito Fabian Ruiz per proteste). Al 41' è l'autore del gol Haraldsson ad avere la chance di raddoppiare, ma stavolta la mira è sbagliata. È in pratica l'ultima occasione del primo tempo, che si chiude dopo due minuti di recupero.