Ligue 1, il Monaco batte il Marsiglia ed è solo in vetta
ROMA - La seconda giornata di Ligue 1 è passata agli archivi oggi (domenica 30 agosto) con le ultime tre partite previste dal calendario per questo turno che si è concluso con il big-match tra il Monaco (che di recente ha salutato Pogba) e il Marsiglia.
Ligue 1: la classifica aggiornata
Doppio Brunner lancia il Monaco
Se sia un caso più unico che raro è certo, ma dopo la seconda giornata di Ligue 1, in vetta alla classifica del campionato francese, a punteggio pieno, c'è una sola squadra, il Monaco. Un primato conquistato dalla squadra del Principato superando per 2-0 il Marsiglia nel big-match domenicale. Eroe della serata è il classe 2006 tedesco Brunner, che sblocca il risultato nel primo tempo e raddoppia con una vera gemma nella ripresa.
Monaco-Marsiglia 2-0: cronaca, statistiche e tabellino
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