Champions, Davide Ancelotti: “Roma speciale per me, ma il Lille vuole qualificarsi”

Una partita ancora lontana, ma che già evoca emozioni. Perché Roma rappresenta molto più di una semplice trasferta europea per Davide Ancelotti . Il tecnico del Lille si prepara alla sfida contro i giallorossi di Gasperini, valida per la fase a campionato della Champions League e in programma il prossimo 27 gennaio allo Stadio Olimpico , un luogo al quale è legato da ricordi personali e familiari. A Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 Ancelotti ha raccontato il rapporto particolare che lo lega alla Capitale. “Roma è una città molto cara, mia madre ha vissuto molti anni lì e mio padre è stato capitano della Roma”, ha spiegato l’allenatore del Lille.

Davide Ancelotti e la sfida contro la Roma: le sue parole

Il riferimento è naturalmente a Carlo Ancelotti, protagonista in giallorosso da calciatore e capitano della Roma. Un legame che rende inevitabilmente particolare il ritorno del figlio nella Capitale, questa volta da allenatore e da avversario. Davide continua: “Sono stato anche primo allenatore all’Olimpico con il Napoli, in una delle rarissime occasioni in cui mio padre è stato squalificato: è uno stadio speciale e per noi sarà molto importante", ha ricordato. E poi: “Roma è l’ultima delle trasferte difficili, ma abbiamo una squadra giovane e vogliamo qualificarci”. Obiettivo chiara, Gasperini avvisato.