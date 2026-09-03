Il Lille vince in casa del Tolosa: un gol di Ueda premia Davide Ancelotti
Allo Stadium de Toulouse basta un gol di Ayase Ueda al Lille di Davide Ancelotti, corsaro sul campo del Tolosa. Tre punti importanti per Giroud e compagni, momentaneamente in testa alla classifica della Ligue 1 con 7 punti all'attivo, dopo tre partite disputate.
Il Lille vince in casa del Tolosa: decisivo il gol di Ayase Ueda
Partita molto equilibrata nei primi 45 minuti, ma non mancano di certo le occasioni. Al 3', è Cristian Casseres a colpire in pieno la traversa e a sfiorare il vantaggio per il Tolosa. La risposta del Lille è affidata a Tiago Santos, che impegna l'estremo difensore avversaria, andando solo vicino al gol dell'1-0. Al minuto 38, entra in gioco il Var: Nathan Ngoy colpisce con la mano il pallone nell'area del Lille, l'arbitro viene richiamato all'on field review ma valuta l'episodio nei confini della legalità. Niente rigore per i padroni di casa. All'alba dell'intervallo, Santiago Hidalgo ha un'altra chance per andare a segno, ma viene fermato sul più bello dalla retroguardia ospite. Nella ripresa, invece, le sostituzioni operate dai due allenatori non cambiano l'andamento del match, almeno fino al minuto 73: Ayase Ueda è il più lesto a fiondarsi sulla sfera e a punire Restes. Gol pesante, che premia Davide Ancelotti. Finisce 1-0.
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