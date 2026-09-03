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Il Lille vince in casa del Tolosa: un gol di Ueda premia Davide Ancelotti

Il risultato della sfida dello Stadium de Toulouse, che si è sbloccata soltanto nei secondi 45 minuti

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Pubblicato il 03.09.2026, 22:39

Ligue 1TolosaLille

Allo Stadium de Toulouse basta un gol di Ayase Ueda al Lille di Davide Ancelotti, corsaro sul campo del Tolosa. Tre punti importanti per Giroud e compagni, momentaneamente in testa alla classifica della Ligue 1 con 7 punti all'attivo, dopo tre partite disputate.

Il Lille vince in casa del Tolosa: decisivo il gol di Ayase Ueda

Partita molto equilibrata nei primi 45 minuti, ma non mancano di certo le occasioni. Al 3', è Cristian Casseres a colpire in pieno la traversa e a sfiorare il vantaggio per il Tolosa. La risposta del Lille è affidata a Tiago Santos, che impegna l'estremo difensore avversaria, andando solo vicino al gol dell'1-0. Al minuto 38, entra in gioco il Var: Nathan Ngoy colpisce con la mano il pallone nell'area del Lille, l'arbitro viene richiamato all'on field review ma valuta l'episodio nei confini della legalità. Niente rigore per i padroni di casa. All'alba dell'intervallo, Santiago Hidalgo ha un'altra chance per andare a segno, ma viene fermato sul più bello dalla retroguardia ospite. Nella ripresa, invece, le sostituzioni operate dai due allenatori non cambiano l'andamento del match, almeno fino al minuto 73: Ayase Ueda è il più lesto a fiondarsi sulla sfera e a punire Restes. Gol pesante, che premia Davide Ancelotti. Finisce 1-0.

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