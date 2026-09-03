Il Lille vince in casa del Tolosa: un gol di Ueda premia Davide Ancelotti

Il Lille vince in casa del Tolosa: decisivo il gol di Ayase Ueda

Partita molto equilibrata nei primi 45 minuti, ma non mancano di certo le occasioni. Al 3', è Cristian Casseres a colpire in pieno la traversa e a sfiorare il vantaggio per il Tolosa. La risposta del Lille è affidata a Tiago Santos, che impegna l'estremo difensore avversaria, andando solo vicino al gol dell'1-0. Al minuto 38, entra in gioco il Var: Nathan Ngoy colpisce con la mano il pallone nell'area del Lille, l'arbitro viene richiamato all'on field review ma valuta l'episodio nei confini della legalità. Niente rigore per i padroni di casa. All'alba dell'intervallo, Santiago Hidalgo ha un'altra chance per andare a segno, ma viene fermato sul più bello dalla retroguardia ospite. Nella ripresa, invece, le sostituzioni operate dai due allenatori non cambiano l'andamento del match, almeno fino al minuto 73: Ayase Ueda è il più lesto a fiondarsi sulla sfera e a punire Restes. Gol pesante, che premia Davide Ancelotti. Finisce 1-0.