Il Psg di Luis Enrique resta a secco e cade in casa con il Monaco capolista, vince il Lione

ROMA - Non sono mancate le reti e le emozioni nei due anticipi del venerdì con vista Champions League per la terza giornata della Ligue 1 , che modula il calendario sui primi impegni europei delle squadre francesi.

Ligue 1: la classifica aggiornata

Risultati, tabellini e calendario

Psg ancora a secco: il Monaco passa e resta solo in vetta

Il match più atteso era quello del Parco dei Principi, dove il Psg padrone di casa è rimasto a secco per la terza partita di fila in campionato: dopo i pareggi in trasferta sui campi del Rennes e del Lilla infatti i campioni di Francia hanno perso contro il Monaco, riuscito a passare in rimonta e a centrare la terza vittoria di fila, che gli consente di prendersi la vetta solitaria a punteggio pieno. Alla squadra di Luis Enrique non è bastata la rete di Marquinhos (al 31' su assist dell'ex napoletano Kvaratskhelia), con gli ospiti guidati dal brasiliano Luiz Filipe che nella ripresa hanno prima pareggiato Nazinho (58') e poi messo la freccia con Idumbo (72').

Psg-Monaco 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

Bene il Lione di Fonseca: 3-1 all'Auxerre

Prima del match del 'Parco dei Principi' è andata in scena la sfida tra Lione ed Auxerre, terminata con la vittoria per 3-1 della squadra di Fonseca che si porta a quota 7 in classifica. Dopo un gol annullato per fuorigioco all'ex juventino Openda e una rete annullata ad Archer per gli ospiti, la squadra del tecnico ex Roma e Milan la sblocca al 28' con Bacher e raddoppia poco dopo con l'ex milanista Athekame (su assist di Openda). Prima del riposo gli ospiti riaprono la gara con Archer (42'), ma all'inizio del secondo tempo Nuamah mette il sigillo sulla vittoria calando il tris (53').

Lione-Auxerre 3-1: cronaca, tabellino e statistiche