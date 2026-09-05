Ligue 1, cade ancora il Lens di Thauvin. Colpo del Brest
ROMA - Altre tre le gare della terza giornata di Ligue 1, che ha visto ieri il Psg campione in carica mancare per la terza volta di fila l'appuntamento con il successo e stavolta (dopo i due pari sui campi di Rennes e Lille) perdere in casa contro il Monaco (capolista a punteggio pieno).
Ligue 1: la classifica aggiornata
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Lens ancora ko, Brest corsaro
Seconda sconfitta consecutiva per il Lens di Toppmoller, che dopo il ko di Strasburgo, cade in casa contro il Lorient di Dujeux, che trova la prima vittoria in campionato. Match equilibrato al Bollaert, che viene deciso in apertura di ripresa dalla rete di Mamadou Koné, sul prezioso assist di Karisteris. Un successo che consente a Les Merlus di sorpassare in classifica Thauvin e compagni.
Negli altri match del sabato, successo esterno anche per il Brest, che espugna per 2-1 il campo del Le Havre grazie alla doppietta di Doumbia, mentre Nizza-Le Mans termina in parità, 1-1, con le reti di Bourabaa e Wahi.
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