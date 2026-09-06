Ligue 1, incubo Marsiglia al Velodrome contro il Paris Fc: colpi di Rennes e Strasburgo

Tre partite hanno chiuso la terza giornata della Ligue 1 . In serata ha giocato il match più atteso il Marsiglia , che ha ospitato il Paris Fc degli italiani Koleosho e Coppola . In precedenza il calendario ha proposto Angers-Rennes e Troyes-Strasburgo.

Marsiglia in rimonta contro il Paris Fc

Se il Psg è in crisi nera, non se la passa poi tanto meglio il Marsiglia, che ha conquistato solo 3 punti finora. Stasera, al Velodome versione notturna, ha fatto festa il Paris Fc con il punteggio di 3-2. Decisiva la tripletta di Sinayoko (il gol decisivo dal dischetto a quattro minuti dalla fine). Dall'altra parte l'OM non è riuscito a pareggiare i conti, nonostante la doppietta di Gouiri, il forcing sui titoli di coda e una gara condotta sempre all'inseguimento.

Marsiglia-Paris Fc 2-2: cronaca, tabellino e statistiche

Rennes e Strasburgo lanciati in Ligue 1

Rennes corsaro al "Raymond Kopa" dove batte 2-1 l'Angers. Frankowski al 9' e un autogol di Lefort al 17' lanciano gli ospiti, Arcus accorcia al 35' ma non basta. Poi c'è anche uno Strasburgo dominante sul campo del Troyes: 6-2 e seconda vittoria di fila per gli alsaziani. Mille illude i padroni di casa dopo nove minuti, poi dilagano gli ospiti con le firme di Ortega, Sousa, Reyna, Amo-Ameyaw (doppietta) e Harder. L'ex Palermo Le Douaron nel recupero rende solo meno pesante il passivo.

Angers-Rennes 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

Troyes-Strasburgo 2-6: cronaca, tabellino e statistiche