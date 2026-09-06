Ligue 1, incubo Marsiglia al Velodrome contro il Paris Fc: colpi di Rennes e Strasburgo

L'OM non è riuscito a pareggiare i conti nonostante la doppietta di Gouiri: decisivo il tris di Sinayoko 

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Pubblicato il 06.09.2026, 22:41

Ligue 1Marsiglia

Tre partite hanno chiuso la terza giornata della Ligue 1. In serata ha giocato il match più atteso il Marsiglia, che ha ospitato il Paris Fc degli italiani Koleosho e Coppola. In precedenza il calendario ha proposto Angers-Rennes e Troyes-Strasburgo.  

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Marsiglia in rimonta contro il Paris Fc 

Se il Psg è in crisi nera, non se la passa poi tanto meglio il Marsiglia, che ha conquistato solo 3 punti finora. Stasera, al Velodome versione notturna, ha fatto festa il Paris Fc con il punteggio di 3-2. Decisiva la tripletta di Sinayoko (il gol decisivo dal dischetto a quattro minuti dalla fine). Dall'altra parte l'OM non è riuscito a pareggiare i conti, nonostante la doppietta di Gouiri, il forcing sui titoli di coda e una gara condotta sempre all'inseguimento.     

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Rennes e Strasburgo lanciati in Ligue 1 

Rennes corsaro al "Raymond Kopa" dove batte 2-1 l'Angers. Frankowski al 9' e un autogol di Lefort al 17' lanciano gli ospiti, Arcus accorcia al 35' ma non basta. Poi c'è anche uno Strasburgo dominante sul campo del Troyes: 6-2 e seconda vittoria di fila per gli alsaziani. Mille illude i padroni di casa dopo nove minuti, poi dilagano gli ospiti con le firme di Ortega, Sousa, Reyna, Amo-Ameyaw (doppietta) e Harder. L'ex Palermo Le Douaron nel recupero rende solo meno pesante il passivo. 

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