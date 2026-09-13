Prima vittoria per il Psg in Ligue 1: Ferran Torres piega il Brest

ROMA - Dopo aver ritrovato il successo in Champions League contro lo Slovan Bratislava, il Paris Saint-Germain era chiamato a spezzare il digiuno in patria . Missione riuscita per la squadra di Luis Enrique, che si è imposta di misura sul campo del Brest nell'ultimo dei posticipi che oggi (domenica 13 settembre) hanno chiuso il programma della 4ª giornata di Ligue 1 .

Ligue 1: la classifica aggiornata

Ferran Torres regala a Luis Enrique il primo successo

Alla quarta giornata di campionato, il Paris Saint Germain trova il primo successo in Ligue 1, imponendosi 1-0 sul campo del Brest. A decidere la sfida è una rete segnata da Ferran Torres al 7'. Gli uomini di Luis Enrique dominano per gran parte della sfida e sfiorano ripetutamente il raddoppio con Dembelè e Kvaratskhelia, ma nel finale concedono ai padroni di casa una grande occasione con Mboup, che impegna Safonov con una conclusione insidiosa. Il successo permette al Psg di portarsi a quota 5 in classifica.

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Ligue 1: risultati, tabellini e calendario

Il Lilla di Ancelotti regola il Troyes e vola in vetta

Tre punti d'oro per il Lilla di Davide Ancelotti che batte 2-0 il neopromosso Troyes e aggancia in vetta, a quota 10 punti, il Monaco e il Rennes. La squadra del nord della Francia passa al 18' del primo tempo con l'acuto di Santos e raddoppia, chiudendo la pratica, in pieno recupero (93') con il sigillo di Ethan Mbappé, fratello del fuoriclasse del Real Madrid.

Il Lens si salva a Le Mans

Stenta ancora, invece, il Lens, che dopo il trionfo in Supercoppa francese, ha smarrito la via in campionato. Al Marie-Marvingt di Le Mans finisce con un soffertissimo 2-2, dopo che i padroni di casa si erano portati avanti con Bourabat e Calodat. Decisiva la rete di Simic nel recupero del primo tempo, che tiene aperto il discorso, fino al pari trovato da Ivanovic.

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